Com 24 tiroteios, Olinda ganha destaque em outubro no mapa da violência do Fogo Cruzado

Em informe ao Blog de Jamildo, o site diz que um dos principais destinos turísticos de Pernambuco chamou atenção pela violência durante o mês de outubro. Olinda acumulou 24 tiroteios ao longo do mês, segundo relatório mensal do Instituto Fogo Cruzado. Ao todo, 26 pessoas foram baleadas no município famoso pelo carnaval de rua e que concentra quase 350 mil habitantes, segundo o último Censo do IBGE.

O número de tiroteios dobrou em comparação com outubro do ano passado, quando acumulou 12 registros. Já o total de baleados mais do que dobrou - aumento 117% - em comparação com os 12 atingidos no mesmo mês de 2022.

Parte dos tiroteios ocorridos no mês se deu em locais próximos ao sítio histórico. Houve quatro baleados em cinco tiroteios ocorridos em Varadouro: quatro destes tiroteios ocorreram na comunidade V8, resultando em um morto e dois feridos.

Entre os casos, um homem identificado por Diego Henrique Mangueira da Silva, de 19 anos, foi morto com vários disparos de arma de fogo na Comunidade do V8, bairro do Varadouro, em Olinda.

Também em Olinda, um homem foi morto a tiros no dia 13 na Rua do Sol, no bairro do Carmo. Na ação, outras duas pessoas ficaram feridas e foram socorridas.

“Para compreender o que está por trás dos tiroteios em Olinda é preciso primeiro mensurar o tamanho do problema que a população tem enfrentado. O número de tiroteios dobrou de um ano para o outro. O número de baleados mais do que dobrou. Além de destino turístico, o sítio histórico e seu entorno é local de moradia de muitas pessoas. O que o Estado tem feito para garantir a segurança da população?", questiona Ana Maria Franca, coordenadora regional do Instituto Fogo Cruzado.

"A violência raramente acontece por razões óbvias, por isso é preciso que o Estado invista em políticas públicas eficazes, pautadas em evidências, pois só conhecendo o problema é que podemos solucioná-lo. Ouvir a população é um grande passo nessa direção, pois é quem mais sofre com os efeitos do aumento da violência", diz a coordenadora.