Secretário de Juventude do PT Pernambuco é agredido e denuncia homofobia

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O secretário de Juventude do PT Pernambuco, Cleyton Manoel, denunciou que foi agredido e vítima de homofobia no último sábado (11), enquanto caminhava no centro de Abreu e Lima, no Grande Recife.

Por meio de publicação nas redes sociais, Cleyton disse que sofreu agressões verbais LGBTfóbicas e foi "brutalmente" agredido. Foto publicadas por ele mostram as marcas da violência.

O petista relatou que também teve seu celular levado e um óculos quebrado pelo criminoso.

"Eu estou bem, sendo cuidado por amigos e familiares, apesar da dor mais profunda partir da sensação de impunidade daqueles que nos agridem e matam. O ódio que foi instalado na sociedade precisa ser combatido diariamente, para que nenhuma mais sofra e para que nenhuma mais morra. Nossa batalha é essa", desabafou ele nas redes sociais.

Secretário do PT Pernambuco, Cleyton Manoel, é agredido e denuncia homofobia - Reprodução/Redes Sociais Secretário do PT Pernambuco, Cleyton Manoel, é agredido e denuncia homofobia - Reprodução/Redes Sociais Secretário do PT Pernambuco, Cleyton Manoel, é agredido e denuncia homofobia - Reprodução/Redes Sociais

Repercussão e repúdio

Pelas redes sociais, membros do Partido dos Trabalhadores manifestaram repúdio com o caso. Veja algumas manifestações.

Senadora Teresa Leitão

"Soube agora, Cleyton! Minha solidariedade! Estou acompanhando as providências jurídicas necessárias! Se cuide , não fique sozinho , a dor é grande mas não é somente sua. É nossa também. Beijo".

Vereadora Liana Cirne (Recife)

"Cleyton, minha total e irrestrita solidariedade! Conte com nosso apoio para que sejam tomadas as medidas judiciais cabíveis e haja uma punição exemplar dos criminosos".

Vereadora Milena Araújo (Abreu e Lima)

Cleyton, minha solidariedade está contigo neste momento difícil. Lembre-se de que você não está sozinho e que, juntos, devemos nos unir para combater o preconceito e a intolerância. A homofobia não tem lugar em nossa sociedade e é nossa responsabilidade garantir que episódios como esse nunca se repitam.

Vereadora Luna Zarattini (São Paulo)

Muita força, companheiro! Minha solidariedade. Não podemos mais tolerar esta violência! Estou a disposição pro que precisar!!

Juventude PT Pernambuco

Expressamos nossa mais profunda solidariedade ao companheiro Cleyton, Secretário estadual dessa juventude, diante do chocante episódio de agressão ocorrido, em Abreu e Lima. Condenamos veementemente toda forma de violência, especialmente aquela motivada por LGBTQIA+fobia.

Estamos ao lado de Cleyton de maneira inabalável na busca por justiça e na promoção de um ambiente que seja seguro, acolhedor e inclusivo para todos e todas as pessoas, independentemente de sua orientação sexual. Este brutal acontecimento destaca a urgência de combatermos a intolerância e trabalharmos juntos/as para construir uma sociedade mais justa e igualitária.

Reforçamos nosso compromisso com a defesa dos direitos humanos e a luta contra qualquer forma de discriminação. Pedimos às autoridades responsáveis que investiguem rigorosamente esse ato de violência, assegurando que os culpados sejam responsabilizados.