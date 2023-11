Alcides Cardoso diz que oposição vai monitorar gastos de mais de R$ 6 milhões da gestão João Campos com decoração natalina

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O líder da oposição na Câmara do Recife, o vereador Alcides Cardoso (PSDB), apresentou, nas redes sociais neste último domingo (12), um levantamento que aponta que a Prefeitura do Recife terá um gasto estimado de R$ 6,2 milhões com a decoração natalina da cidade.

Com dados do Portal de Compras da gestão municipal e das licitações realizadas pela Fundação de Cultura Cidade do Recife (FCCR), o parlamentar informou, por exemplo, que a árvore da Avenida Agamenon Magalhães tem um custo de R$ 601 mil.

“A Prefeitura do Recife está gastando mais de R$ 6 milhões na decoração natalina e o nosso mandato, através da ferramenta Calculadora do Recife, está acompanhando passo a passo as licitações e as execuções do projeto para que todos os cidadãos tenham o direito a saber como o seu dinheiro é gasto. Estamos cumprindo o papel de um vereador - fiscalizar o Poder Executivo - para garantir o bom uso dos recursos numa cidade com tantas necessidades. Esse é o nosso trabalho e assim seguiremos”, afirma Alcides Cardoso, citando a plataforma do seu mandato, criada para monitorar os gastos do Executivo.

O monitoramento do Calculadora do Recife, plataforma do líder da oposição, revelou também os valores da iluminação e elementos da Agamenon, R$ 1,67 milhão, da Avenida Boa Viagem, R$ 744 mil, bairro do Recife, R$ 720 mil e dos elementos do Parque das Graças, R$ 398 mil.

Já a licitação da decoração da Rio Branco Vila, Casa e Pórtico ainda está em andamento, mas o valor de referência é de R$ 955 mil.

"É importante que a cidade fique bonita, mas os contratos precisam ser bem executados e os recursos do pagador de impostos precisam obedecer também às necessidades reais da cidade. Não abriremos mão desse acompanhamento", afirmou o vereador. Após a publicação do custo da decoração natalina, como é de costume aparecem críticas nas redes sociais ao gasto e cobranças até da atuação dos órgãos de controle, como Ministério Público.