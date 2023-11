Happy Kids tem 47 vagas de emprego abertas no Recife nesta terça-feira (14)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Veja as vagas de emprego disponíveis na empresa Happy Kids, no Recife

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) é um serviço de busca de vagas de emprego que aproxima trabalhadores de empregadores. Na plataforma, é possível visualizar oportunidades de todas as regiões do Brasil.

No Recife, a empresa Happy Kids Promoções de Eventos está oferecendo mais de 50 vagas de emprego freelancer e temporário.

Confira mais informações:

Vagas de emprego

Confira as vagas de emprego disponíveis na empresa Happy Kids:

Caixa: 22 vagas (Freelancer, temporário)



Descrição da vaga: profissional atuará com rotinas de caixa de parques infantis, controle de vendas, e organização do local de trabalho e realizará abertura e fechamento do caixa/depósitos.

Requisitos: experiência como caixa e ter o ensino médio completo.

Monitor infantil: 25 vagas (Freelancer, temporário)

Descrição da vaga: o trabalhador vai ser responsável pela monitoria das crianças dentro do evento, auxiliando na organização e limpeza, atendimento e caixa.

Requisitos: ensino médio completo e diferencial ter experiência com crianças.

Como se candidatar?

Para se candidatar nas vagas de emprego, é necessário acessar o site do Sistema Nacional de Empregos (Sine): www.trabalhabrasil.com.br/vagas-empregos-em-recife-pe. Na página, basta pesquisar o nome da empresa ou o cargo para realizar a candidatura.