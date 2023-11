Silvio Costa Filho anuncia apoio do Republicanos a Elias Gomes em Jaboatão

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Anúncio foi feito na última segunda-feira em encontro do ministro dos Portos e Aeroportos com o ex-prefeito

O ministro Silvio Costa Filho anunciou apoio do Republicanos à pré-candidatura de Elias Gomes (PT) à prefeitura de Jaboatão dos Guararapes nas Eleições 2024.

O anúncio foi feito após encontro do ministro dos Portos e Aeroportos com o ex-prefeito, ocorrido na última segunda-feira (13).

Silvio, que é presidente estadual do Republicanos, afirmou que Elias foi o melhor prefeito da história de Jaboatão.

"Tenho muita confiança de que voltará a ser prefeito, levando um conjunto de investimentos para a cidade, trabalhando ao lado do presidente Lula pelo desenvolvimento econômico, pelo bem-estar social e fazendo muito do que fez lá atrás. Conte comigo, Elias", afirmou.

Elias, por sua vez, afirmou ser "uma enorme alegria que recebo esse voto de confiança, esse apoio em favor do nosso projeto, mas, principalmente, em favor da cidade do Jaboatão".

"Essa é uma união norteada pelo sentimento de prosperidade e pela vontade conjunta de fazer o município voltar a trilhar o rumo do desenvolvimento. Obrigado, ministro", pontuou.

A formalização do apoio do Republicanos à pré-candidatura de Elias Gomes no Jaboatão dos Guararapes irá ocorrer no próximo domingo (19), em um ato no Hotel Barramares, no bairro de Piedade.

O evento é aberto ao público e irá reunir as principais lideranças do partidos e de legendas aliadas, a exemplo do PV e do PCdoB, que ao lado do PT integram a federação Brasil da Esperança.