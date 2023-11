Audiência pública vai discutir a segurança dos parques de diversão do Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Uma audiência pública será realizada na Câmara Municipal do Recife nesta terça-feira (14) para discutir a manutenção, fiscalização e segurança dos brinquedos dos parques de diversão instalados na Região Metropolitana.

O encontro foi proposto pelo vereador Tadeu Calheiros (Podemos) após a professora de inglês Dávine Muniz Cordeiro, de 34 anos, ficar gravemente ferida depois de ser arremessada de um brinquedo em movimento no Mirabilândia, no mês de setembro. Ela segue hospitalizada.

Foram convidados para a audiência representantes do CREA, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Procon, Ministério Público, Associação das Empresas de Parques de Diversão do Brasil e do Mirabilândia.

Familiares de Dávine também foram convidados e prometem realizar um ato pedindo justiça. A audiência será aberta ao público e acontecerá das 15h às 17h.

Vereador Tadeu Calheiros solicitou a audiência sobre os parques do Recife - Divulgação

Tadeu Calheiros diz que o debate será uma excelente oportunidade para discutir com técnicos e órgãos responsáveis, para evitar que novos acidentes aconteçam.

"Essa audiência tem o intuito de fortalecer e cobrar uma maior atenção no processo fiscalizatório e de manutenção dos Parques de diversão do Recife. O Mirabilândia fica em Olinda, mas o ocorrido lá, além de extremamente triste, também é um alerta sério para eventos futuros aqui, no Recife. Por isso, convocamos importantes entidades, de segmentos diferentes, para discutir medidas que possam garantir mais segurança ao público usuário", afirmou.

Relembre o acidente

No dia 22 de setembro de 2023, Dávine Muniz Cordeiro estava no brinquedo "Wave Swinger", no Mirabilândia, em que, cadeiras penduradas por correntes em uma estrutura de ferro giram rapidamente em torno do eixo da estrutura.

A cadeira em que ela estava se soltou, arremessando a jovem do brinquedo, que alcança até 12 metros de altura. Ela sofreu traumatismo craniano e fraturas nos membros superiores.

Desde então, a jovem segue internada em um hospital particular do Recife.

O Mirabilândia foi fechado pelo Procon-PE ainda em setembro e só reabriu no início deste mês de novembro.



Veja o momento do acidente



O acidente ocorreu no brinquedo Wave Swinger, em que as pessoas ficam sentadas em balanços presos por correntes a um estrutura que gira. As cadeiras são individuais e sobem até a altura de 12 metros. Apesar da ocorrência, o Mirabilândia continua funcionando.



A mulher, com quadro de traumatismo cranioencefálico (TCE) grave e possível fratura de membros superiores, recebeu os primeiros socorros no Mirabilândia, pelos socorristas do Samu, e foi transferida para o Hospital da Restauração (HR).



Em nota, a assessoria de comunicação da Secretaria de Saúde do Recife diz que, assim que o Samu foi acionado para a ocorrência, "foram deslocadas para o local uma ambulância de suporte avançado (USA) e quatro motolâncias".



"O parque Mirabilandia lamenta o acidente ocorrido na tarde desta sexta-feira (22) e suspendeu preventivamente as atividades da atração Wave Swinger para uma revisão (...) Uma usuária que estava no brinquedo recebeu imediato atendimento após o acidente que provocou uma queda, o que foi feito prontamente pela equipe de brigadistas de plantão, e foi levada ao hospital, tendo todo suporte necessário pelo parque”, disse a nota enviada pela assessoria de imprensa do Mirabilândia.



