Álvaro Porto é reeleito presidente da Alepe em votação antecipada; veja como ficou a Mesa Diretora para biênio 2025-2026

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A Assembleia Legislativa de Pernambuco elegeu, nesta terça-feira, 14 de novembro de 2023, a Mesa Diretora para o biênio 2025-2026. A votação foi antecipada em uma manobra aprovada pelos parlamentares na última semana.

O atual presidente da Casa, o deputado estadual Álvaro Porto (PSDB), foi reeleito com 40 votos do total de 46 parlamentares presentes. Houve cinco votos em branco e um nulo.

A posse acontecerá no dia 1º de fevereiro de 2025. Veja como ficou a Mesa Diretora da Alepe para o biênio 2025-2026:

Presidente: Álvaro Porto (PSDB)

1º Vice-presidente : Francismar Pontes (PSB)

: Francismar Pontes (PSB) 2º Vice-presidente: Fabrizio Ferraz (Solidariedade)

1º Secretário : Gustavo Gouveia (Solidariedade)

: Gustavo Gouveia (Solidariedade) 2º Secretário : Claudiano Martins Filho (PP)

: Claudiano Martins Filho (PP) 3º Secretário : Romero Sales Filho (União Brasil)

: Romero Sales Filho (União Brasil) 4º Secretário: Coronel Alberto Feitosa (PL)

1º Suplente : Doriel Barros (PT)

: Doriel Barros (PT) 2º Suplente : Henrique Queiroz Filho (PP)

: Henrique Queiroz Filho (PP) 3º Suplente : Pastor Cleiton Collins (PP)

: Pastor Cleiton Collins (PP) 4º Suplente : Joel da Harpa (PL)

: Joel da Harpa (PL) 5º Suplente : William Brígido (Republicanos)

: William Brígido (Republicanos) 6º Suplente : Joãozinho Tenório (Patriota)

: Joãozinho Tenório (Patriota) 7º Suplente: Romero Albuquerque (União Brasil)

Todos os nomes foram eleitos em primeiro turno, com exceção de Fabrizio Ferraz na segunda vice-presidência. Foi preciso um desempate com Diogo Moraes (PSB), já que nenhum deles alcançou 25 votos na primeira votação. No segundo turno, Ferraz foi eleito com 25 a 19. Houve um voto nulo.

Na tribuna da Alepe, Álvaro Porto afirmou que "o trabalho vai continuar sendo conjunto, de diálogo, de conversa, não só entre a gente [os deputados], mas com todos os poderes, Ministério Público, Tribunal de Contas e Governo do Estado".

"Mais uma vez queria agradecer a confiança de todos vocês com esse resultado muito importante para a Casa de Joaquim Nabuco, e tenho a certeza que o trabalho da presidência vai continuar a mesma coisa".

O primeiro secretário - também reeleito - Gustavo Gouveia (Solidariedade), disse, antes da votação, que vai "continuar fazendo uma grande gestão na Assembleia para todo o povo de Pernambuco".

Assista à votação na Alepe

Entenda a reeleição na Alepe

A resolução que autorizou a antecipação das eleições foi proposta pelo deputado João de Nadegi (PV). O texto muda o prazo para eleição de membros da mesa diretora, no segundo biênio da legislatura.

"No segundo biênio, a eleição será realizada em Reunião Extraordinária convocada pelo Presidente, entre os dias 1º de novembro do primeiro ano da Legislatura e 1º de fevereiro do terceiro ano da Legislatura, em data a ser designada pela Mesa Diretora", estipula a nova norma, aprovada com 41 votos a favor no plenário.

Com a norma, a eleição agora pode ser antecipada em mais de um ano - o que aconteceu na votação desta terça-feira.

A mudança já sofre questionamentos jurídicos. Em maio de 2023, o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu os efeitos de dispositivo da Constituição do Estado de Tocantins que prevê a eleição, no mesmo procedimento, da mesa diretora da Assembleia Legislativa para os dois biênios da legislatura. A situação de Pernambuco é semelhante.

Divergências na antecipação

Ontem, os partidos PP e União Brasil pediram formalmente ao presidente da Alepe, Álvaro Porto, a suspensão da votação - o que não ocorreu.

"Temos uma das Assembleia Legislativas mais antigas do Brasil e temos que respeitar a Constituição. Neste sentido, se faz necessário aguardar o resultado da Adim que está em julgamento no Supremo Tribunal Federal. Só desta forma, daríamos legitimidade a este pleito de antecipação da eleição", afirmou o deputado Eduardo da Fonte, ao blog de Jamido.

"Independentemente do resultado da eleição de amanha, a situação toda ela vai estar sub júdice (a depender do julgamento do STF)", disse.

"Não é nada pessoal com Álvaro Porto, é uma questão constitucional e política", arrematou.

Antônio Moraes (PP), presidente da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça da Alepe, se mostrou descontente com o “movimento” realizado na Assembleia Legislativa de Pernambuco durante sua ausência na semana passada, quando estava em visita ao Vaticano.

Romero Albuquerque, que representou a CCLJ na ausência de Moraes, disse "não ter intenção de encabeçar qualquer movimento que atingisse o presidente da CCLJ" e "buscou atender a solicitação dos parlamentares após ampla discussão sobre o assunto".

Atrito com Raquel

Apesar de serem do mesmo partido, Álvaro Porto e a governadora Raquel Lyra colecionam atritos. A eleição para duas vagas de conselheiro do TCE foi um dos episódios.

Pela primeira vez em décadas, o governador não teve influência nos nomes. Ainda, recente derrubada dos vetos à LDO colocaram mais atrito entre os poderes.

Em discurso proferido na cerimônia de abertura da 26ª Conferência da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale), em Fortaleza (CE), Álvaro Porto (PSDB) destacou o trabalho que tem sido desenvolvido "em favor da independência da Alepe".

Veja mais conteúdo: