Que horas o Bolsa Família cai na conta? Veja se recebe HOJE (22/01)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Veja últimas notícias do pagamento do Bolsa Família

O pagamento do Bolsa Família começa nesta quarta-feira (18), e os beneficiários estão ansiosos pelos depósitos, seguindo o calendário mensal.

Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), em janeiro, o governo federal realizará transferências no valor total de R$ 14,48 bilhões para 21,12 milhões de famílias. A média do benefício por família neste mês é de R$ 685,61.

Benefício primeira infância

Em janeiro, o Benefício Primeira Infância, adicional de R$ 150 para cada criança de zero a seis anos, chega a 9,57 milhões de crianças, a partir de um repasse de R$ 1,36 bilhão.

São ainda R$ 19,4 milhões para 406,7 mil gestantes, R$ 23 milhões para 486,3 mil nutrizes e R$ 703 milhões para 15,25 milhões de crianças e adolescentes de sete a 18 anos incompletos. Cada integrante desses grupos recebe um adicional de R$ 50.

Que horas o Bolsa Família cai na conta?

Conforme o calendário de pagamentos do mês de janeiro, o Bolsa Família vai ser pago nesta quarta (18) para beneficiários com o Número de Inscrição Social (NIS) de final 1.

Portanto, a qualquer momento o dinheiro pode cair na conta desses beneficiários. Então, é importante ficar atento.