Calendário PIS Ano-Base 2022: primeira parcela liberada? Confira o Calendário PIS PASEP 2024

O pagamento do PIS Ano-Base 2022 é bastante aguardado por milhares de beneficiários do abono salarial. O abono sofreu um atraso em decorrência a pandemia de Covid-19, que afetou milhares de pessoas no mundo inteiro.

Com as datas já definidas, o pagamento do PIS PASEP 2024 será liberado a partir do dia 15 de fevereiro. Com as datas já definias, não há previsão de mudanças no calendário.

Nesta matéria, você confere:

Calendário PIS/PASEP 2024

Tabela PIS Ano-Base 2022

Consulta PIS e PASEP 2024

O pagamento do PIS e do PASEP Ano-Base 2022 foi unificado! Deste modo, em 2024, o PASEP também será pago através do mês de aniversário para os trabalhadores.

Nascidos em fevereiro: a partir de 15 de março

Nascidos em março: a partir de 15 de abril

Nascidos em abril: a partir de 15 de abril

Nascidos em maio: a partir de 15 de maio

Nascidos em junho: a partir de 15 de maio

Nascidos em julho: a partir de 17 de junho

Nascidos em agosto: a partir de 17 de junho

Nascidos em setembro: a partir de 15 de julho

Nascidos em outubro: a partir de 15 de julho

Nascidos em novembro: a partir de 15 de agosto

Nascidos em dezembro: a partir de 15 de agosto

Tabela PIS Ano-Base 2022

1 mês trabalhado - R$ 117,67;

2 meses trabalhados - R$ 235,33;

3 meses trabalhados - R$ 353,00;

4 meses trabalhados - R$ 470,65;

5 meses trabalhados - R$ 588,32;

6 meses trabalhados - R$ 706,00;

7 meses trabalhados - R$ 823,66;

8 meses trabalhados - R$ 941,33;

9 meses trabalhados - R$ 1.059,00;

10 meses trabalhados - R$ 1.176,68;

11 meses trabalhados - R$ 1.294,34;

12 meses trabalhados - R$ 1.412,00.

Consulta PIS e PASEP 2024

Verifique o pagamento do PIS/PASEP no aplicativo "Carteira de Trabalho Digital". Faça login, vá para "Benefícios" e selecione "Abono Salarial" para conferir valor, data e método de pagamento.