Como saber se o Bolsa Família foi bloqueado? Saiba como verificar

O Bolsa Família, é um benefício social na rede de segurança social do Brasil, serve como um suporte necessário para inúmeras famílias em situação de pobreza.

Contudo, é importante estar ciente de que este benefício pode ser bloqueado por diversos motivos, como a não atualização dos dados cadastrais ou o descumprimento de critérios estabelecidos pelo governo.

Para aqueles que se encontram nessa situação, ainda há esperança de restaurar o benefício. O primeiro e crucial passo é visitar o centro de atendimento do Bolsa Família e do Cadastro Único (CadÚnico) para regularizar sua situação.

Os beneficiários são informados sobre o cancelamento do Bolsa Família, seja através de mensagens em seus extratos bancários ou pelo aplicativo do programa.

No caso de um pedido de desbloqueio ser aceito, o prazo médio para a reativação do benefício é de aproximadamente 90 dias.

Além disso, os beneficiários têm direito a receber os montantes acumulados durante o período de suspensão, de acordo com as diretrizes governamentais.

As causas mais frequentes para o bloqueio do Bolsa Família incluem discrepâncias na inscrição do CadÚnico, muitas vezes relacionadas à renda reportada, e a necessidade de atualizar informações a cada dois anos.

Também podem ocorrer bloqueios devido ao não cumprimento de novas normas estabelecidas para o programa, que foram implementadas durante a gestão de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Integração de Dados e Impactos no Bolsa Família



Uma mudança significativa ocorreu com a integração dos dados do Bolsa Família ao Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), o que resultou no desligamento de 237.897 famílias em setembro por ultrapassarem o limite de renda definido pelo programa.

O CNIS contém um vasto leque de informações sobre renda, emprego formal e benefícios assistenciais e previdenciários administrados pelo INSS.

Em contrapartida, houve a inclusão de aproximadamente 550 mil novas famílias no Bolsa Família em setembro, totalizando mais de 2,15 milhões desde março.

Calendário Bolsa Família 2024 Janeiro

NIS de final 1 - 18 de janeiro



NIS de final 2 - 19 de janeiro



NIS de final 3 - 22 de janeiro



NIS de final 4 - 23 de janeiro



NIS de final 5 - 24 de janeiro



NIS de final 6 - 25 de janeiro



NIS de final 7 - 26 de janeiro



NIS de final 8 - 29 de janeiro



NIS de final 9 - 30 de janeiro



NIS de final 0 - 31 de janeiro

Veja quando o pagamento do Bolsa Família vai ser liberado. - Divulgação/Ministério do Desenvolvimento

Fonte: E-investidor.

