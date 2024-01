Calendário do PIS 2024: Parcela paga com aumento em fevereiro? Veja as últimas notícias

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Caixa Econômica Federal anunciou o início do pagamento do abono salarial referente ao ano de 2024, que abrange as atividades do ano-base de 2022.

Este pagamento, uma expectativa anual para muitos trabalhadores brasileiros, foi meticulosamente planejado conforme o cronograma validado pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat), cujos detalhes estão disponíveis ao final deste artigo.

Critérios para Recebimento do Abono Salarial



Para ter direito a este benefício adicional, os trabalhadores devem atender a certos critérios:

Estar inscrito no PIS/Pasep por um período mínimo de cinco anos;



Ter obtido uma média salarial mensal de até dois salários mínimos durante o ano-base;



Ter exercido trabalho remunerado para uma Pessoa Jurídica (PJ) por, no mínimo, 30 dias, consecutivos ou não, durante o ano considerado para avaliação;



Possuir dados corretamente registrados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais) ou no eSocial.



Método de Pagamento



O processo de pagamento do abono será realizado gradativamente, seguindo o mês de nascimento dos beneficiários.

Os que possuem conta na Caixa terão o valor creditado diretamente. Já os demais beneficiários receberão através da Poupança Social Digital, criada automaticamente pela Caixa, seguindo o calendário de pagamentos.

A Poupança Social Digital pode ser gerenciada pelo Aplicativo Caixa Tem, que oferece funcionalidades para pagar contas, realizar transferências, efetuar compras e usar o cartão de débito virtual.

Para os beneficiários que não puderem abrir a conta digital, o saque estará disponível por meio do Cartão Social nos terminais de autoatendimento, lotéricas, correspondentes Caixa Aqui ou em agências da Caixa.

O prazo final para o saque do abono é 27 de outubro de 2024, após o qual os valores não sacados retornam ao FAT.

Cálculo e Valor do Abono



O abono salarial, implementado em 1990, pode atingir o valor de um salário mínimo (R$ 1.412 em 2024), com o pagamento seguindo um calendário anual definido pelo Codefat.

O valor do abono é proporcional ao tempo de serviço no ano-base, calculado como o número de meses trabalhados multiplicado por 1/12 do valor do salário mínimo na data do pagamento.

Para ser elegível, o trabalhador deve ter atuado pelo menos 30 dias com carteira assinada em uma empresa durante o ano-base, com cada mês trabalhado correspondendo a 1/12 do valor do benefício, considerando períodos iguais ou superiores a 15 dias como um mês completo.

Calendário PIS/PASEP 2024

Confira abaixo o calendário detalhado do PIS/Pasep para o ano de 2024.

Veja calendário PIS/PASEP 2024. - Foto: José Cruz/Agência Brasil, Arte: Portal NE10

Fonte: Folha BV.

