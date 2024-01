Matérias para o concurso do INSS: Saiba o que estudar

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Para aqueles aspirantes a uma carreira no serviço público, especialmente no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), é o momento ideal para iniciar a preparação.

Embora a confirmação oficial do próximo concurso ainda esteja pendente, há expectativas de que ele ocorra em 2024.

Projeção de Vagas para o Concurso INSS 2024



Não há ainda um número oficial de vagas anunciado, mas segundo Carlos Lupi, ministro da Previdência Social, espera-se a oferta de cerca de 650 a 660 vagas para o cargo de Médico Perito.

Paralelamente, o INSS manifestou interesse em abrir outras 7.655 vagas para posições de nível médio e superior, incluindo Analista e Técnico do Seguro Social.

Foco nos Estudos



Para quem visa a um cargo de Técnico do Seguro Social, o estudo focado em disciplinas como:

Ética no Serviço Público

Regime Jurídico Único

Direito Constitucional e Administrativo

Língua Portuguesa

Raciocínio Lógico

Informática e Conhecimentos Específicos é essencial.

Localidades das Provas



Ainda que os locais específicos de realização das provas não tenham sido definidos, é possível que, seguindo a tendência de anos anteriores, as oportunidades sejam distribuídas por todo o país, em estados como Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, entre outros.

Como Se Inscrever e Manter-se Informado



Detalhes sobre as inscrições e o processo seletivo serão esclarecidos com a liberação do edital oficial.

Os candidatos interessados se mantenham atualizados através do site oficial do INSS e de fontes confiáveis de informação.

Dicas para Uma Preparação Eficaz



O concurso do INSS é uma oportunidade significativa para quem busca estabilidade e progresso profissional.

Uma preparação antecipada, aprofundada no estudo das disciplinas relevantes e na prática com exames anteriores do INSS, é fundamental. Além disso, manter-se determinado e perseverante ao longo do caminho de estudos pode ser decisivo para o sucesso no concurso.

Fonte:BMeCNews.

