Quais são as matérias que caem no concurso da Caixa 2024? Confira a lista

A finalização do prazo do último concurso realizado pela Caixa Econômica Federal em 2014 tem alimentado as expectativas de muitos candidatos que aguardam ansiosamente por uma nova chance de ingresso no setor bancário.

Com a previsão de um novo edital da Caixa em 2024, torna-se fundamental que os interessados iniciem seus preparativos, focando especialmente nos conteúdos frequentemente abordados nas provas anteriores.

Último Concurso da Caixa



O concurso anterior, organizado pelo Cebraspe, se destacou pela alta competitividade, atraindo cerca de um milhão de candidatos.

Das vagas oferecidas, muitas eram para o cargo de técnico bancário de nível médio, além de oportunidades para profissionais com formação superior, como médicos do trabalho e engenheiros.

Mais de 30 mil candidatos foram aprovados e 11.672 foram admitidos.

Aproxima-se um Novo Concurso



Com o encerramento do ciclo anterior, a Caixa Econômica Federal está agora em posição de organizar um novo concurso para 2024, especialmente para o preenchimento de vagas no cargo de Técnico Bancário, de nível médio.

Orientações para uma Preparação Eficaz



É vital que os candidatos se familiarizem com as disciplinas e assuntos abordados no último concurso para orientar de maneira eficaz a preparação antes do lançamento do próximo edital.

Com base em uma análise detalhada das provas passadas, identificamos os tópicos mais frequentes para o cargo de Técnico Bancário.

Estrutura das Provas e Áreas de Foco



As provas para o cargo de Técnico Bancário normalmente incluem segmentos objetivos e discursivos, ambos com caráter eliminatório e classificatório.

No concurso de 2014, a prova objetiva foi composta por 120 questões divididas entre conhecimentos básicos e específicos.

Já a prova discursiva consistiu em uma redação dissertativa focada em temas vinculados aos conhecimentos específicos.

Preparação para o Próximo Concurso



Antecipando o próximo concurso, recomendamos que os candidatos comecem a estudar os temas abordados nos concursos anteriores.

Principais Temas em Destaque



A análise das últimas provas da Caixa, organizadas pelas bancas Cebraspe, Cesgranrio e FCC, revelou que as matérias que caem no concurso são:

Conhecimentos Bancários

Português

Noções de Informática foram as disciplinas mais prevalentes.

Outras áreas de relevância incluíram:

Matemática Financeira

Marketing

Economia

Atendimento ao Público

Atualidades

Direito do Trabalho e Direito Empresarial.

Para os aspirantes a uma carreira na Caixa Econômica Federal, o momento é de dedicação e estudo.

Uma preparação bem direcionada aumenta significativamente as chances de sucesso no próximo concurso, abrindo as portas para oportunidades promissoras no setor bancário.

Fonte: Folha Dirigida.

