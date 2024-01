Parcela de janeiro do Bolsa Família é paga antecipada hoje (20); saiba quem tem direito

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Confira quem tem direito de receber o pagamento do Bolsa Família de janeiro antecipado

Todo início de mês, há uma especulação se o pagamento do Bolsa Família será antecipado ou não.

O benefício pode ser pago com antes em alguns casos específicos, como desastres em alguma área do país.

Confira quem tem direito ao Bolsa Família de janeiro antecipado:

BOLSA FAMÍLIA DE JANEIRO SERÁ ANTECIPADO?

Devido à situação de emergência por causa das chuvas em alguns estados, as família beneficiárias que nos locais afetados pelos desastres irão receber o Bolsa Família antecipadamente.

Quem confirmou esta informção foi o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, em entrevista à CNN.

"Onde tivermos uma situação de decreto de emergência, ou calamidade, infelizmente já com mortes verificadas, nós temos uma decisão do presidente Lula, já de pronto, de antecipar o pagamento do Bolsa Família", afirmou o ministro.

O ministro também afirmou que as pessoas que chegaram a ficar desabrigadas irão receber um auxílio de R$ 800 para ações de urgência.

"Comprar um colchão, um lençol, comprar muitas vezes fraldas para crianças, aquelas coisas que quem saiu de casa, ou porque perdeu ou porque precisa, alimentação, o que for necessário", completou.

QUEM TEM DIREITO AO PAGAMENTO ANTECIPADO DO BOLSA FAMÍLIA DE JANEIRO?

Confira quais estados irão receber o Bolsa Família antecipado em janeiro:

Amazonas;

Amapá;

Alagoas;

Paraná;

Rio de Janeiro e Santa Catarina.

Vale ressaltar que apenas beneficiários que vivem nas áreas de riscos que serão contemplados.

CALENDÁRIO BOLSA FAMÍLIA 2024

Veja quando o pagamento do Bolsa Família vai ser liberado. - Divulgação/Ministério do Desenvolvimento

BOLSA FAMÍLIA 2024: CONFIRA NOVAS REGRAS PARA MANTER O SEU BENEFÍCIO

FONTE

CNN Brasil