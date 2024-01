Calendário Bolsa Família fevereiro terá Vale-Gás? Confira valor do Bolsa Família 2024

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Com o pagamento do Bolsa Família Janeiro já iniciado, milhares de pessoas procuram informações sobre o benefício do mês de fevereiro.

Nesta matéria, você confere as últimas notícias sobre o benefício.

Bolsa Família Fevereiro 2024

Assim como nos outros meses, o Bolsa Família do mês de fevereiro terá o seu valor fixado em R$ 600. Para você entender melhor, confira a tabela abaixo:

Benefício de Renda de Cidadania (BRC): R$ 142 por pessoa na família;

Benefício Complementar (BCO): Valor extra para garantir que a soma dos benefícios da família atinja no mínimo R$ 600;

Benefício Primeira Infância (BPI): R$ 150 por criança de até sete anos;

Benefício Variável Familiar (BVF): R$ 50 adicional para gestantes, crianças e adolescentes até 18 anos;

Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN): Adicional de R$ 50 para cada membro da família com até sete meses de idade, com início das transferências em setembro;

Benefício Extraordinário de Transição (BET): Garante que ninguém receba menos que o valor do programa anterior (Auxílio Brasil) e será pago até maio de 2025 em casos específicos.

Auxílio Gás é pago em fevereiro!

O Auxílio Gás 2024 é destinado a:

Famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) com renda familiar mensal igual ou inferior a meio salário-mínimo por pessoa, incluindo aquelas que recebem benefícios de programas governamentais;

Famílias com membros inscritos no Benefício de Prestação Continuada, independentemente da inscrição no CadÚnico.

Adicionalmente, serão consideradas:

Famílias com registro no CadÚnico atualizado nos últimos 24 meses;

Famílias com menor renda por pessoa;

Famílias com maior número de pessoas;

Famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família;

Famílias com cadastro qualificado pelo gestor através da utilização de dados de averiguação, quando disponíveis.

Calendário Bolsa Família 2024