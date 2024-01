Concurso Caixa Econômica Federal 2024: tem data para Edital revelada; veja

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Caixa Econômica Federal planeja um concurso público com 4 mil oportunidades para nível médio. Também está prevista uma seleção para nível superior, com 40 vagas.

Na segunda-feira (15), o contrato com a Fundação Cesgranrio para o concurso foi publicado no Diário Oficial da União. O anúncio da seleção já tinha sido feito pelo banco algumas semanas atrás, através de um vídeo no YouTube.

Quando o edital será publicado?

O edital, atualmente em fase de elaboração, está previsto para ser lançado em fevereiro, conforme informado pela Caixa.

Cargos e escolaridade exigida:

Técnico Bancário Novo (TBN) - nível médio (2 mil vagas);



Técnico Bancário Novo para a área de TI - nível médio (2 mil vagas).



Concurso de nível superior:

Médicos do trabalho: 28 vagas.

Engenheiros de segurança do trabalho: 22 vagas.

Remuneração inicial e benefícios: