Concurso do INSS 2024: data de abertura das inscrições divulgada? Veja últimas notícias sobre certame

As inscrições para o concurso do INSS são bastante esperadas por concurseiros de todo Brasil

Novo concurso do INSS está a caminho! Ministérios da Previdência Social e da MGI avançam no planejamento para concursos de peritos médicos federais até o final do governo Lula. Boa notícia para os concurseiros!

Em Brasília (DF), os ministros Carlos Lupi e Esther Dweck discutiram a organização dos concursos em reunião realizada nesta terça-feira (16).

Os certames oferecerão vagas gradualmente até 2026, com foco nas regiões do Nordeste e Norte, buscando suprir déficits de servidores.

O objetivo é direcionar os aprovados para localidades fora das capitais. Confira o pronunciamento nas redes sociais.

O ministro Carlos Lupi destaca que a introdução de um atendimento presencial e acolhedor, junto com novas estruturas e ferramentas, pode transformar a realidade do Ministério.

INSS vagas e salários

Para participar do Concurso INSS 2024 para o cargo de Perito Médico Federal, é preciso ter formação superior em Medicina e registro ativo no Conselho Regional de Medicina.



A remuneração inicial é de R$ 16.533,99, incluindo salário base, auxílio alimentação e Gratificação de Desempenho de Atividade de Perícia Médica Previdenciária.

