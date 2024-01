PIS/PASEP Ano-base 2022: empregadas domésticas recebem o abono? Consulte o Calendário do PIS 2024

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Milhares de trabalhadores do setor privado com carteira assinada podem sacar o PIS/PASEP do Ano-Base 2022 a partir de 15 de fevereiro de 2024. Vale ressaltar que o pagamento é feito no mês de aniversário do contribuinte.

O abono salarial é para trabalhadores com pelo menos 5 anos de inscrição, que ganham até dois salários mínimos e têm carteira assinada.

Calendário PIS Ano-Base 2022

Neste ano de 2024, o calendário do PIS e do PASEP foram unficados! Desta forma, os trabalhadores recebem o abono salarial através do mês de aniversário.

Tabela PIS 2024 será antecipada pela Caixa segunda (22)? Saiba como serão os pagamentos do PIS 2024 - Foto: José Cruz/Agência Brasil, Arte: Portal NE10

Empregada doméstica pode receber o PIS ?



Empregadas domésticas ainda não podem receber o PIS, mas um projeto de lei em tramitação, o PLP 147/2023, busca conceder esse direito. Se aprovado, o abono seria disponibilizado no ano seguinte, exigindo pelo menos 5 anos de carteira assinada.

Atualmente, o projeto está em análise na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), e as empregadas domésticas não recebem o PIS em 2024.

Clique AQUI e consulte a Tabela PIS/PASEP 2024

PASEP 1988: QUEM TEM DIREITO E COMO CONSULTAR?