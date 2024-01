Bolsa Família 2024: quanto tempo demora para aprovar o Bolsa Família? Saiba como consultar o seu benefício

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O pagamento do primeiro lote do Bolsa Família 2024 já está em andamento

Mais de 21 milhões de famílias no Brasil recebem R$ 600 por mês do Bolsa Família. Desde março, quando o Auxílio Brasil terminou e o programa antigo foi retomado, mais de 2 milhões de novas famílias se cadastraram no Bolsa Família.

Apesar da boa notícia, há preocupações com bloqueios de benefícios para famílias cadastradas como unipessoais ou que viram a renda ultrapassar o limite do programa.

Quem pode se inscrever no Bolsa Família em 2024?

Duas mudanças significativas foram anunciadas: a atualização da linha de pobreza e o aumento do salário mínimo. Saiba mais sobre os novos critérios e como se cadastrar.

O Bolsa Família é destinado a famílias de baixa renda, selecionando automaticamente aquelas inscritas no Cadastro Único, com renda per capita não superior a R$ 218 mensais, valor atualizado em março deste ano.

O Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) atualiza as faixas de renda para cadastro no Cadastro Único. Atualmente, podem se inscrever:

Famílias com renda mensal até meio salário mínimo por pessoa (R$ 706).



Famílias com renda mensal acima de meio salário mínimo por pessoa, vinculadas à participação em programas sociais do governo.



Pessoas em situação de rua (sozinhas ou com família).



Pessoas que moram sozinhas, desde que atendam aos critérios de renda mencionados acima.

BOLSA FAMÍLIA 2024: como vai funcionar AUXÍLIO BRASIL em 2024 Quem vai receber

Quanto tempo leva para ser aprovado no Bolsa Família?

Não há um prazo definido pelo MDS para a aprovação no Bolsa Família, tornando impossível determinar o tempo após o cadastro no Cadastro Único.

No entanto, o governo realiza mensalmente uma verificação dos cadastros, resultando na saída de beneficiários que não atendem às condicionalidades e na entrada de novas famílias nas vagas disponíveis.

ara verificar se foi aprovado no Bolsa Família, o Responsável Familiar pode acompanhar o processo de diversas maneiras.

É possível fazer a consulta utilizando o CPF nos aplicativos do Cadastro Único ou no aplicativo específico do Bolsa Família.