Bolsa Família vai aumentar em 2024? Saiba o que diz o governo federal sobre aumento do Bolsa Família 2024

A partir da quinta-feira, 18 de janeiro, da última semana, teve início o pagamento do Bolsa Família 2024 para cerca de 21,12 milhões de beneficiários inscritos no programa social, segundo o governo.

O Bolsa Família passou por uma reformulação ano passado, com a implementação de novas exigências e ajustes nos valores de acordo com a composição familiar.

A parcela de R$ 600 do benefício foi preservada, e foram introduzidos benefícios adicionais, como um aumento no Bolsa Família para aqueles que possuem filhos na composição familiar.

Qual o valor do Bolsa Família em 2024?

De acordo com o governo federal, o valor médio do Bolsa Família em 2024 é de R$ 685,61. Além de acréscimos, como:

Benefício Primeira Infância (adicional de R$ 150 para cada criança de zero a seis);

(adicional de R$ 150 para cada criança de zero a seis); São ainda R$ 19,4 milhões para 406,7 mil gestantes, R$ 23 milhões para 486,3 mil nutrizes e R$ 703 milhões para 15,25 milhões de crianças e adolescentes de sete a 18 anos incompletos (Cada integrante desses grupos recebe um adicional de R$ 50).

Bolsa Família vai aumentar em 2024?

Com todos os adicionais que incrementam a renda das famílias recebedoras do Bolsa Família, existem dúvidas entre os beneficiários que questionam se o Bolsa Família vai aumentar em 2024.

De acordo com as declarações do ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Wellington Dias, o governo tem a intenção de iniciar as conversas acerca do aumento nos valores do Bolsa Família ainda em 2024.

A proposta está sendo elaborada para ser incluída no projeto de orçamento de 2025. Dias ressaltou que, ao contemplar o incremento no Bolsa Família, fatores como o custo dos alimentos, o salário-mínimo, a taxa de câmbio e o valor do dólar estão sendo cuidadosamente considerados.

O valor que repassamos para cada família leva em conta vários fatores. Do ponto de vista da referência do valor do pagamento, levamos em conta o custo do alimento, levamos em conta a própria política do salário-mínimo, temos fatores vinculados à inflação, vinculados à moeda, o câmbio. Ou seja, o valor que repassamos para cada família leva em conta vários custos, mas ali no começo do ano (que vem) vamos tratar disso. O presidente Lula de um lado é muito sensível e são as prioridades para os mais pobres, mas também ele trabalha com muita responsabilidade fiscal. (…) Em dois mil e vinte e quatro é que vamos tomar essa decisão disse Welligton Dias





Ainda em julho, surgiram informações internas no governo sobre a possível implementação de um aumento de 4% no Bolsa Família em 2024.

A sugestão pretendia ser incorporada ao Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2024, o qual foi submetido pelo Executivo ao Congresso Nacional em 31 de agosto passado.

No entanto, esse percentual não foi incluído na proposta encaminhada ao legislativo federal.

Durante uma entrevista à CNN em setembro, ele explicou que, “nas próximas janelas de oportunidade, com abertura de espaço fiscal, outras demandas podem ser reavaliadas”. De acordo com informações da CNN Brasil.