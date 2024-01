Onde achar o número do PIS? Veja o passo a passo para saber seu PIS

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Saiba onde é possível consultar e saber o número do seu PIS

O PIS, Programa de Integração Social, é um benefício estabelecido pelo governo brasileiro com o propósito de integrar os empregados do setor privado ao desenvolvimento das empresas.

Administrado pela Caixa Econômica Federal, o PIS visa conectar os trabalhadores ao crescimento das empresas por meio do pagamento de abonos e rendimentos.

O número do PIS é atribuído ao trabalhador no início de sua carreira profissional e serve para identificá-lo em diversas situações, como no recebimento de benefícios sociais e na participação em programas governamentais.

Paralelamente ao PIS, existe o PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público), destinado aos servidores públicos.

Os trabalhadores que atendem a critérios específicos, como ter trabalhado com carteira assinada por um período mínimo e possuir renda mensal dentro dos limites estabelecidos, têm direito a receber o abono salarial, equivalente a uma espécie de 14º salário.

É crucial ressaltar que o PIS difere do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), embora ambos estejam relacionados aos direitos dos trabalhadores no Brasil.

Enquanto o PIS é um programa de pagamento de benefícios, o FGTS é um fundo no qual o empregador deposita mensalmente um percentual do salário do empregado.

Onde achar o número do PIS?

Você pode achar o número do PIS de várias maneiras, veja como:

Cartão Cidadão:

O número do PIS geralmente está impresso no Cartão Cidadão, que é fornecido pela Caixa Econômica Federal. Verifique se você possui o cartão e o número estará impresso nele.



Carteira de Trabalho:

O número do PIS também pode ser encontrado na sua Carteira de Trabalho, geralmente na página de identificação. Procure por um número chamado "PIS/PASEP" ou "NIT".



Extrato do FGTS:

Se você tiver acesso ao extrato do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), o número do PIS estará disponível nesse documento.



Consulta Online:

Você pode verificar o número do PIS online, acessando o site da Caixa Econômica Federal. Geralmente, é necessário fornecer informações pessoais, como CPF, data de nascimento, etc., para obter o número.



Agência da Caixa ou Lotérica:

Se preferir um atendimento presencial, você pode ir a uma agência da Caixa Econômica Federal ou a uma lotérica para obter informações sobre o número do PIS.



Lembre-se de que é essencial proteger suas informações pessoais e não compartilhar dados sensíveis em sites não confiáveis. Em caso de dúvida, busque informações diretamente em fontes oficiais.

