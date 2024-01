Aposentados e pensionistas poderão conferir o extrato de pagamentos na terça-feira (23)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Os valores de janeiro já refletirão as correções do salário mínimo e do INPC. Os créditos iniciarão no dia 25

A partir de 23 janeiro, aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) poderão verificar os valores dos pagamentos já corrigidos.

A Dataprev processou a folha de pagamentos em tempo recorde, e os valores estarão disponíveis nos extratos de pagamentos. Na terça-feira, os créditos poderão ser visualizados.

Os depósitos serão realizados de 25 de janeiro a 7 de fevereiro para aqueles que recebem até um salário mínimo.

Os segurados com renda mensal acima do piso nacional terão seus pagamentos creditados a partir de 1º de fevereiro.

Atualmente, 27.349.843 pessoas recebem até um salário mínimo, e 12.028.324 ganham acima do piso nacional.

Desse total, 5.761.215 são beneficiários de assistência, de acordo com dados da folha de pagamento de janeiro.

Seguindo o cronograma, a partir de 23 de janeiro, os beneficiários poderão consultar o extrato de pagamento para verificar o valor a ser recebido.

Os segurados que se aposentaram ou começaram a receber pensão ou auxílio ao longo de 2023 e têm benefícios acima do mínimo não receberão integralmente o reajuste.

Nesse caso, a correção será proporcional ao número de meses em que o benefício foi concedido.

Confira abaixo como será o reajuste do INSS 2024:

DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO REAJUSTE (%) Até janeiro de 2023 3,71 em fevereiro de 2023 3,23 em março de 2023 2,44 em abril de 2023 1,79 em maio de 2023 1,26 em junho de 2023 0,89 em julho de 2023 0,99 em agosto de 2023 1,08 em setembro de 2023 0,88 em outubro de 2023 0,77 em novembro de 2023 0,65 em dezembro de 2023 0,55

Como consultar valores do INSS?

Para verificar a data de pagamento, basta observar o número final do cartão de benefício, desconsiderando o último dígito verificador após o traço.

Para aqueles sem acesso à internet, é possível ligar para a Central 135. Ao realizar a chamada, informe o número do CPF e confirme algumas informações cadastrais para evitar possíveis fraudes. O atendimento está disponível de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h.

Os segurados com acesso à internet podem utilizar o site Meu INSS. Após fazer o login, na tela inicial, clique no serviço "Extrato de Pagamento" para visualizar todos os detalhes sobre o pagamento do benefício.

A consulta também está disponível no aplicativo Meu INSS, compatível com sistemas Android e iOS. Assim como no acesso pelo site, é necessário fazer login e senha inicialmente. Posteriormente, todos os serviços disponíveis e o histórico das informações do beneficiário serão listados.

Números referentes à competência de janeiro de 2024:

Benefícios previdenciários: 33.616.95;



Benefícios assistenciais: 5.761.215;



Total de benefícios gerados: 39.378.167;



Recebem até um salário mínimo: 27.349.843;



Acima de um salário mínimo: 12.028.324.

Calendário do INSS 2024 janeiro

Os depósitos relativos aos benefícios de 2024 para os indivíduos que recebem salário mínimo terão início em 25 de janeiro.

Já para os aposentados que ganham renda superior ao salário mínimo, os pagamentos terão início em 1º de fevereiro.

Confira o calendário de pagamentos para aposentados do INSS em 2024 abaixo:

FINAL DO NIS DATA DE PAGAMENTO 1 25 de janeiro 2 26 de janeiro 3 29 de janeiro 4 30 de janeiro 5 31 de janeiro 6 1 de fevereiro 7 2 de fevereiro 8 5 de fevereiro 9 6 de fevereiro 0 7 de fevereiro

Calendário do INSS 2024 aposentados e pensionistas





Confira as datas do INSS 2024. - INSS

