Tabela Bolsa Família 2024: veja aqui se irá receber valor maior no pagamento e o calendário atualizado

Saiba quanto recebe do benefício em janeiro

A partir do dia 18 de janeiro, milhões de famílias estão sendo contempladas com parcelas do Bolsa Família 2024.

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS), o programa repassa um valor médio de R$ 685,61 por família.

A seguir, saiba o valor que irá receber do Bolsa Família janeiro 2024.

TABELA BOLSA FAMÍLIA 2024

O valor fixo do pagamento do Bolsa Família é de R$ 600. Mas diversas famílias têm direito a adicionais:

R$ 150 para crianças de até seis anos;

para crianças de até seis anos; R$ 50 para gestantes, recém-nascidos de até 6 meses e crianças e adolescentes entre 7 e 17 anos.

Em janeiro, o adicional de R$ 150 chega a 9,57 milhões de crianças, a partir de um repasse de R$ 1,36 bilhão.

Além disso, o governo destina um orçamento de R$ 19,4 milhões a 406,7 mil gestantes, R$ 23 milhões a 486,3 mil bebês de até seis meses e R$ 703 milhões para 15,25 milhões de crianças e adolescentes de sete a 18 anos incompletos.

Em fevereiro, o Auxílio Gás volta a ser repassado, com uma parcela com o valor integral (100%) do botijão de gás de cozinha de 13kg - aproximadamente R$ 110.

O Auxílio é repassado nas mesmas datas do Bolsa Família para as famílias inscritas.

QUEM TEM DIREITO AO BOLSA FAMÍLIA?

Para receber o Bolsa Família, a família precisa estar inscrita no CadÚnico, ter o registro do CPF regular, não possuir divergências no documento de identidade e ter uma renda mensal de até R$ 218 por pessoa.

Por exemplo, caso uma família com seis integrantes receba um salário mínimo (R$ 1.412), ela terá direito ao benefício.

Isso porque ao dividir o valor do salário pelo número 6, a quantia chega a R$ 217 (menor que R$ 218).

A consulta do Bolsa Família pode ser feita através do aplicativo do Bolsa Família, disponível em lojas de aplicativos para sistemas Android e IOS.

COMO SACAR O BOLSA FAMÍLIA?

Para sacar o Bolsa Família, os beneficiários devem apresentar um documento com foto nos seguintes locais:

Agências da Caixa, postos de atendimento bancários ou postos avançados de atendimento;

Unidades lotéricas ;



; Terminais de autoatendimento;



Correspondentes Caixa Aqui.



CALENDÁRIO DO BOLSA FAMÍLIA 2024 JANEIRO