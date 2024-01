Lula lança nesta segunda (22) plano para desenvolver indústrias brasileiras

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Lula e Alckmin lançam novo programa de desenvolvimento industrial do país. O documento apresenta metas de longo e curto prazo para melhorar a situação das indústrias brasileiras, que estão em processo de regressão. Entenda principais focos do material

Nesta segunda-feira (22), o presidente Lula (PT) lança um novo plano de ações para estimular a criação e desenvolvimento das indústrias brasileiras. As metas estabelecem prazos maiores, para 2033, e curto tempo, até 2026, para que modificações já sejam perceptíveis até o fim do mandato de Luiz Inácio.

LULA LANÇA PLANO DE INCENTIVO DE INDÚSTRIAS NACIONAIS

A ideia do programa do governo Lula é assegurar linhas de crédito, investimentos públicos e assistência do governo para o desenvolvimento das indústrias no país.

A ideia do plano é apresentar metas que devem ser cumpridas até 2033, enquanto também apresenta objetivos de curto prazo para que Lula possa mostrar resultados no fim de seu mandato, em 2026.

As metas acabam por atribuir ao Governo Federal o papel de movimentar o desenvolvimento do seu setor, que está em processo de regressão. O objetivo do plano, segundo o documento sobre o novo programa, é assegurar que a indústria do país seja "mais competitiva, e, assim, capaz de gerar empregos, de elevar a renda nacional e de reduzir desigualdades".

O material divide o plano de melhoria das indústrias brasileiras em seis "missões", cada uma com seu grupo de metas. Essas categorias são:

Agroindústrias

Complexo industrial da saúde

Infraestrutura, saneamento, moradia e mobilidade

Transformação digital

Bioeconomia e transição energética

Tecnologia de Defesa

Entre as atuações previstas pelo governo está o foco em diminuir o tempo de análise para autorização de pedidos de patente, reduzir taxas portuárias e de processos aduaneiros, além de estimular a pesquisa e inovação.

Além de diversos aspectos técnicos para facilitar os procedimentos e diminuir os custos das indústrias brasileiras, também é previsto que o Governo trará incentivos, financeiros ou não. É sugerido que um dos mecanismos utilizados será no setor das compras governamentais, em que será priorizado a área nacional.

