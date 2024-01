Bolsa Família janeiro: antecipado para quase 2 milhões de famílias; veja quem tem direito e o calendário

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Neste mês de janeiro, o Bolsa Família libera um valor médio de R$ 685 a cerca de 21 milhões de famílias.

Os repasses tiveram início em 18 de janeiro e seguem disponíveis até o dia 31.

Contudo, para cerca de 1,9 milhão de famílias, o Bolsa Família foi antecipado. Ou seja, todas as parcelas foram liberadas na quinta, dia 18 de janeiro.

A medida é válida por dois meses e havia sido anunciada, a princípio, apenas para as famílias do Rio de Janeiro (RJ).

Mas de acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS), novas localidades foram incluídas.

"Em um investimento de R$ 1,32 bilhão, a medida adotada pelo MDS, em caráter especial, unifica o repasse do Bolsa Família na primeira data do calendário de janeiro. Assim, as famílias não precisam esperar o cronograma escalonado conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS)", explica o site do Governo Federal

Além da antecipação, o responsável familiar pode sacar o Bolsa Família sem cartão ou documentos (caso tenha perdido) e tem o prazo de atualização do cadastro aumentado.

BOLSA FAMÍLIA ANTECIPADO



Quem tem direito ao Bolsa Família antecipado é a população de municípios que estão em situação de emergência ou calamidade pública nas seguintes localidades:

197 cidades de Alagoas

Amapá

Amazonas

Paraná

Rio de Janeiro

Santa Catarina

Em Alagoas, a antecipação ocorre para quem vive na capital, Maceió. No Rio de Janeiro, o benefício será repassado de modo emergencial para os seguintes municípios:

Rio de Janeiro



Duque de Caxias

Belford Roxo

Nova Iguaçu

Nilópolis

Mesquita



São João de Meriti

Na terça-feira (16), o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, também informou que uma parcela de R$ 800 será paga às famílias desabrigadas do Rio de Janeiro.

No Amazonas, a antecipação atende a 616,33 mil famílias de 55 municípios. Já no Paraná, são 9,2 mil famílias de sete municípios.

Em Santa Catarina, mais de 53 mil famílias, de 109 municípios, recebem o benefício antecipado.

Para consultar a lista completa, clique aqui.

BOLSA FAMÍLIA 2024 JANEIRO

O Governo Federal disponibilizou R$ 14,48 bilhões para o pagamento do Bolsa Família janeiro.

No entanto, apesar da alta procura, o valor do Bolsa Família 2024 permanece sem alteração até o presente momento.

Além dos R$ 600, há adicionais de R$ 150 - para crianças de até 6 anos - e de R$ 50 - para gestantes, recém-nascidos de até 6 meses e para crianças e adolescentes de 7 a 17 anos.

Tudo sobre os pagamentos do Bolsa Família em fevereiro - Divulgação/Bolsa Família

CONSULTA BOLSA FAMÍLIA



A consulta do Bolsa Família pode ser feita através do aplicativo do Bolsa Família, que concede informações sobre o programa e:

a situação e valor do benefício



a mensagem destinada à família em cada mês



a data de recebimento do benefício no calendário de pagamento, de acordo com o final do NIS do responsável familiar

SAQUE DO BOLSA FAMÍLIA

Para sacar o Bolsa Família, os beneficiários devem apresentar um documento com foto nos seguintes locais:

Unidades lotéricas

Agências da Caixa, postos de atendimento bancários ou postos avançados de atendimento

Terminais de autoatendimento

Correspondentes Caixa Aqui



CALENDÁRIO DO BOLSA FAMÍLIA 2024

Para as demais famílias do programa, o benefício segue sendo repassado com base no Número de Inscrição Social (NIS). Confira abaixo: