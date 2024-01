Ministros de Lula afirmam que Defesa se recusou a levá-los para visita aos yanomamis, diz coluna

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Funcionário relatam à colunista que Ministério da Defesa negou pedido de ministros para uso de aviões em viagem ao território Yanomami. As Forças Armadas têm acordo de cooperação para atuar na área

Cerca de um ano após a exposição da crise humanitária na Terra Indígena Yanomami, ministros do governo Lula (PT) foram ao local para avaliar a situação da população.

Apesar de terem comparecido, é indicado que o Ministério da Defesa, que faz parte de um acordo de cooperação com a Base Aérea de Brasília para atuar na terra dos yanomamis, se recusou a disponibilizar aeronaves para levar os ministros para o local. Os indicativos são da coluna de Mônica Bergamo, na Folha de São Paulo.

As ministras Sonia Guajajara (Povos Originários) e Marina Silva (Meio Ambiente) e o ministro Silvio Almeida (Direitos Humanos) foram dia 10 de janeiro a Auaris (RO) para visitar o território do povo Yanomami, que continua a viver uma crise humanitária em seu grupo.

Apesar de terem conseguido realizar a viagem, a coluna de Mônica Bergamo, na Folha, indica que os ministros tiveram dificuldades para conseguir chegar ao local. A informação apresentada por membros do governo Lula indicam que o Ministério da Defesa se recusou a levar as lideranças à Terra Indígena Yanomami.

Mesmo que haja um acordo de cooperação entre a Defesa e a Base Aérea de Brasília em relação à atuação na região Yanomami, a pasta se negou a levar os ministros. A justificativa apresentada foi de que os aviões disponíveis não tinham autonomia de voo para conseguir chegar no local.

O caso gerou estranheza e incômodo nos membros do governo Lula. Funcionários do Planalto ouvidos pela coluna da jornalista indicam que os militares na região Yanomami não estão a realizar as tarefas de rotina e vigilância determinadas para o local, que é uma área ameaçada pelo garimpo ilegal.

É indicado que existe insatisfação dentro de outras pastas com a atuação das Forças Armadas no tópico, mas a determinação do governo Lula é, em vez de indicar críticas, criar soluções próprias para o problema.

Foi desta forma que os ministros chegaram às terras Yanomami. Houve uma mobilização por parte da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI) e a Secretaria de Saúde Indígena para usar outros contratos que garantissem o transporte de 27 pessoas até o local. Para isso, foram usadas três aviões Caravan.

A coluna procurou o Ministério da Defesa, que não citou a recusa sobre os aviões, mas indicou que desde o começo da mobilização no local, foram distribuídos 766 toneladas em alimentos e materiais, o que totalizaria 34,4 mil cestas básicas.

Também é apontado que durante esse período de atuação do Exército, houve 3.029 atendimentos médicos, 205 evacuações médicas via aeronave, detenção de 165 suspeitos de garimpo ilegal e que estão alocados 1.400 militares para as Terras Yanomami.

