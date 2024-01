Quando sai o edital da Caixa 2024? Saiba o que disse o presidente do banco sobre o concurso

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Milhares de concurseiros espalhados pelo Brasil aguardam por atualizações do Concurso da Caixa Econômica 2024.

No dia 10 de janeiro, foi assinado o contrato com a banca do certame - Fundação Cesgranrio. Com a banca definida, o concurso fica mais próximo de se concretizar.

"A Caixa definiu a banca organizadora do concurso público de 2024, que será aberto pelo banco. A Fundação Cesgranrio foi a empresa selecionada para realizar o certame. O edital está em fase de elaboração, com previsão de lançamento em fevereiro", informou a instituição.

O anúncio foi feito no dia 12 de janeiro, durante a comemoração dos 163 anos da instituição.

Na última terça-feira (16), o presidente da instituição, Carlos Vieira, anunciou novidades acerca da próxima seleção. Confira a seguir.

QUANDO SAI O EDITAL DO CONCURSO DA CAIXA 2024?

No programa "A Voz do Brasil", o presidente informou que o edital do Concurso Caixa 2024 logo estará à disposição dos interessados.

Em entrevista ao portal QConcursos, Carlos citou que o documento será disponibilizado em até 30 dias. Ou seja, no mês de fevereiro.

CONCURSO DA CAIXA ECONÔMICA 2024

O Concurso da Caixa 2024 irá ofertar 4.050, sendo 4 mil para o nível médio, e 50 para o nível superior.

Divididas no nível médio, há 2 mil vagas para Técnicos Bancários e outras 2 mil para Técnicos Bancários da área de TI - Tecnologia da Informação.

Estimativas indicam que cerca de 3.200 funcionários irão aceitar a proposta do Programa de Demissão Voluntária (PDV).

Por conta disso, o presidente da Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa (Fenae), Sergio Takemoto, acredita que as vagas disponibilizadas pelo certame não serão capazes de atender à demanda profissional.

"O concurso será pouco eficiente para resolver a deficiência de empregados e vai apenas substituir as vagas deixadas no PDV", ressaltou.

O QUE FAZ O TÉCNICO BANCÁRIO DA CAIXA?



Para a função de técnico da Caixa Econômica, a jornada de trabalho é de 6 horas diárias - 30 horas semanais -, com remuneração inicial de R$ 3.762.

Das 50 oportunidades restantes para o nível superior, 28 devem ser disponibilizadas a médicos do trabalho, e as outras 22, a engenheiros de segurança do trabalho.