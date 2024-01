Concurso Caixa 2024: data da prova foi revelada? Confira últimas notícias do edital

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Concurso da Caixa Econômica 2024 está confirmado e conta com 4.050 vagas, de níveis médio e superior.

A banca escolhida para o certame foi a Fundação Cesgranrio.

"A Caixa definiu a banca organizadora do concurso público de 2024, que será aberto pelo banco. A Fundação Cesgranrio foi a empresa selecionada para realizar o certame. O edital está em fase de elaboração, com previsão de lançamento em fevereiro", explicou a instituição.





Apesar da ansiedade dos concurseiros, a data oficial da prova não foi informada até o presente momento.

No entanto, acredita-se que as avaliações possam ser realizadas ainda no primeiro semestre deste ano.

EDITAL CONCURSO CAIXA 2024

Recentemente, o presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira, anunciou novidades sobre a próxima seleção.

De acordo com Carlos, o edital do concurso será disponibilizado em até 30 dias, com prazo até fevereiro.

No último concurso realizado pela Caixa Econômica em 2014 - foram aplicadas duas provas objetivas (que valiam até 204 pontos), com questões gerais e específicas, além de uma prova discursiva (20 pontos).

Os exames foram aplicados na mesma data e tiveram quatro horas e 30 minutos de duração.

CONCURSO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2024

O Concurso da Caixa 2024 irá ofertar 4 mil oportunidades para o nível médio, e 50 para o nível superior.

Há 2 mil vagas para Técnicos Bancários e outras 2 mil para Técnicos Bancários da área de TI - Tecnologia da Informação.

CONCURSO CAIXA 2024 SALÁRIO



Para a função de técnico da Caixa Econômica, a jornada de trabalho é de 6 horas diárias - 30 horas semanais -, com salário inicial de R$ 3.762. Além disso, há:

Participação nos lucros ou resultados



Plano de saúde;



Plano de Previdência Complementar;



Auxílio-refeição/alimentação;



Vale-transporte;



Auxílio-creche;

Acesso a ações de capacitação e desenvolvimento.



Das 50 oportunidades restantes para o nível superior, 28 devem ser disponibilizadas a médicos do trabalho, e as outras 22, a engenheiros de segurança do trabalho.

As remunerações são de R$ 11.186,00 e R$ 14.915,00, respectivamente.