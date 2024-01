Qual a razão para Pernambuco não ter atraído nova unidade do ITA?

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Quando foi oficializado que a cidade de Fortaleza seria contemplada com uma unidade do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), na base aérea da cidade, houve ranger de dentes nos grupos de educadores do Recife, em Pernambuco. A explicação mais corrente era que o novo ministro da Educação, Camilo Santana, ex-governador do Ceará, estaria beneficiando o seu estado natal.

Com cerca de R$ 300 milhões em investimento, essa é a primeira unidade do ITA no Nordeste e fora de São José do Campos (São Paulo), onde o ITA está localizado desde a fundação, em janeiro de 1950. A instituição de ensino superior da Força Aérea Brasileira (FAB) é referência em cursos de graduação e pós-graduação em áreas da engenharia.

Na visita que fez, na semana passada, a Ipojuca, na retomada oficial das obras da refinaria Abreu e Lima, Lula abordou o assunto ITA e deu a justificativa. "O ceará tem hoje a melhor educação no Brasil e consegue colocar 40% dos alunos no ITA". O bairrismo do pernambucano esbarrava na dura realidade.

A segunda explicação possível é que Pernambuco estava sendo beneficiado com a Escola de Sargentos do Exército (ESA), enquanto Salvador ganhou uma filial de um centro aeroespacial, na base de Salvador.

"Em Pernambuco, em contrapartida, a gente tem que pedir por favor para investir", observou um técnico federal. Por coincidência ou não, a cerimônia da Escola de Sargentos não foi transmitida em tempo real, como as demais.

Sem perder tempo, o governador Elmano de Freitas anunciou, na sexta-feira (19), no lançamento da pedra fundamental do campus avançado do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) em Fortaleza, com as presenças do presidente, que iria instituir, por meio da Secretaria da Educação, o curso da escola pública [estadual] preparatório para o ITA.

"Nossos jovens vão ver no ITA mais um estímulo para a construção de seus sonhos”.

“Nós já tivemos uma primeira conversa com a educação privada, que se destacou no Ceará na preparação de jovens para o ITA. Queremos aproveitar essa experiência. Já dialogamos sobre o material pedagógico e troca de experiência com professores. Queremos identificar jovens talentos desde a sua infância”, explicou o governador.

O local escolhido para a construção do campus é uma área estratégica e central da Capital cearense, utilizando terreno e prédios da Base Aérea Militar de Fortaleza (BAFZ), no bairro Aeroporto, com extensão aproximada de 5 km² (5.136.103,42 m²). A Superintendência de Obras Públicas do Ceará (SOP) será responsável pelas adequações do espaço para implantação do Instituto.

Ao assinar o decreto que autoriza a instalação do campus no Ceará, Lula defendeu a importância de descentralizar e ampliar ensino, pesquisa e inovação no Brasil.

“O que falta para as pessoas é a oportunidade. O papel do Estado é garantir para todas as pessoas igualdade de oportunidade. A coisa que eu quero é que o Nordeste tenha as mesma oportunidades que outros estados e regiões do País. A educação é a base fundamental. A decisão de trazer [o ITA] para o Ceará é uma dívida de gratidão pelo que vocês dizem a nós sobre o que pode ser feito na educação deste País ”, afirmou o presidente.

Futuro próximo

O processo de trazer o ITA para o Ceará teve início em agosto de 2023, com parceria entre Estado e União, incluindo assinatura do acordo de cooperação interministerial (Educação e Defesa). Já a aprovação do projeto veio em outubro, com a entrega do relatório técnico.

A unidade cearense abrigará dois novos cursos estratégicos e inovadores, que não são lecionados no município paulista: Engenharia das Energias Renováveis e Engenharia de Sistemas.

De acordo com o ministro da Educação, Camilo Santana, há previsão de vestibular para os dois cursos ainda em 2024. A primeira turma deverá ser acolhida, em 2025 e 2026, no campus paulista — e, em 2027, as atividades serão passadas para a unidade do Ceará.

“Nós estamos acelerando o processo do ITA no Ceará. As primeiras turmas iniciarão em São Paulo até que toda a estrutura esteja pronta aqui [em Fortaleza]. Nós queremos aqui o mesmo padrão do ITA de São José dos Campos”, detalhou Camilo Santana.