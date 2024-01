PIS/PASEP 2024: Depósitos de R$ 1.400 serão liberados para alguns trabalhadores; saiba quais

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Para o ano de 2024, o valor do abono do PIS/PASEP é determinado com base no tempo de trabalho durante os anos de 2022 e 2023.

A 'Revista dos Benefícios' divulgou que a Caixa Econômica Federal está prestes a efetuar o pagamento do Programa de Integração Social (PIS), um acontecimento que promete beneficiar cerca de 20 milhões de trabalhadores brasileiros, sinalizando um importante momento no calendário financeiro do país.

Valor do PIS 2024 e Procedimentos para Saque

Os beneficiários receberão um montante proporcional aos meses trabalhados.

Aqueles que tiveram ao menos 30 dias de atividade laboral receberão um mínimo de R$ 118,00, enquanto para os que completaram 12 meses de trabalho, o valor máximo do abono é de R$ 1.412,00.

Este abono será creditado automaticamente na Poupança Social Digital da Caixa, a mesma conta usada para outros benefícios governamentais.

Os trabalhadores poderão acessar o valor do seu PIS através do aplicativo Caixa Tem, de onde poderão efetuar a transferência do abono por meio do Pix para suas contas pessoais.

Caixa Econômica Federal

A Caixa Econômica Federal, reconhecida como uma das principais instituições financeiras do Brasil, coloca a segurança dos seus clientes em primeiro plano.

O banco investe continuamente em estratégias de proteção robustas, assegurando a integridade das contas dos seus usuários.

Abono Salarial

O Abono Salarial, estabelecido pela Lei n° 7.998/90, representa um valor que pode chegar a um salário mínimo anual.

É um benefício direcionado a trabalhadores que cumprem determinados requisitos legais.

O Ministério do Trabalho e Emprego gerencia este pagamento, com a Caixa Econômica Federal atuando como a entidade responsável pelo desembolso dos valores, originários do FAT – Fundo de Amparo ao Trabalhador.

Elegibilidade para o Abono Salarial

Para se qualificar para o Abono Salarial, o trabalhador deve ter exercido atividade remunerada com carteira assinada por no mínimo 30 dias no ano considerado.

O valor do benefício é proporcional ao número de meses trabalhados, sendo que qualquer período de 15 dias ou mais é contado como um mês completo.

Verificação do Abono Salarial

O montante do abono é proporcional ao período de serviço no ano-base. Os trabalhadores têm à disposição os aplicativos CAIXA Trabalhador e CAIXA Tem para consultar as datas de pagamento e o valor a ser recebido, além de poderem realizar outras operações financeiras.

Processo de Pagamento do PIS/PASEP para 2024

A partir do calendário de 2022, relativo ao ano-base de 2020, a CAIXA passou a ser o único agente pagador do PIS/PASEP, como as diretrizes do Ministério do Trabalho e Emprego.

A instituição, após receber as informações de pagamento do Ministério, realiza a distribuição dos recursos aos beneficiários.

