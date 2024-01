Calendário Bolsa Família fevereiro será pago com aumento? Saiba se tem direito a parcela extra

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O pagamento do Bolsa Família 2024 finalmente começou! Desde o dia 18 de janeiro, os beneficiários já podem sacar suas respectivas parcelas do benefício através do número final do NIS.

o mês de fevereiro há novidades para os beneficiários. O pagamento do Vale-Gás será enfetuado. No entanto, apenas as famílias inscritas no benefício terão direito a receber.

A seguir, veja mais informações sobre o benefício.

BOLSA FAMÍLIA 2024: como vai funcionar AUXÍLIO BRASIL em 2024 Quem vai receber

Valor do Bolsa Família em fevereiro de 2024

No mês de fevereiro será liberado o Auxílio Gás, junto com a parcela mínima de cada beneficiário. Desta forma, algumas famílias podem receber um valor maior.

Auxílio Gás 2024 valor

O Vale Gás Nacional, pago a cada dois meses, tem experimentado reduções devido à diminuição do preço do gás de cozinha no país. Em fevereiro de 2023, o benefício foi de R$ 112 por beneficiário, mas em dezembro do mesmo ano, o valor diminuiu para R$ 104.

A quantia do benefício é calculada com base no preço médio do botijão de gás de 13 kg nos últimos seis meses, conforme dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Quem pode receber o Vale-Gás?

Para serem beneficiadas, as pessoas devem estar inscritas no Cadastro Único, com renda familiar mensal per capita igual ou inferior a meio salário-mínimo, incluindo aquelas que recebem transferências de renda dos governos federal, estadual ou municipal.

Além disso, famílias com integrantes que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC) são elegíveis, independentemente de estarem ou não no Cadastro Único.

O governo realizará revisões bimestrais nos cadastros e na elegibilidade. Assim, mesmo se a família for aprovada para um pagamento, o benefício pode ser bloqueado, suspenso ou cancelado se houver inconsistências nos dados ou se a família não atender mais aos critérios do programa.

Calendário Bolsa Família 2024