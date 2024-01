PIS/PASEP 2024: Governo liberou o PIS para empregadas domésticas? Saiba quem recebe o PIS/PASEP Ano-Base 2022

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O pagamento do PIS Ano-Base 2022 é muito esperado por contribuintes. Os indivíduos que receberão o PIS 2024 são aqueles que possuem carteira assinada, 5 anos ou mais de contribuição no benefício e são inscritos no programa.

É importante lembrar que nem todos os trabalhadores têm direito ao PIS Ano-Base 2022. Desta maneira, muitas pessoas possuem dúvidas em relação a empregadas domésticas e o PIS.

Afinal, as empregadas domésticas podem receber o PIS 2024? Confira informações nesta matéria.

PIS 2024 será liberado para empregadas domésticas?

A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) deu o sinal verde para o projeto de lei complementar (PLP) 147/2023.

O relatório do senador Paulo Paim (PT-RS), que apoia a proposta, busca conceder abono salarial do Programa de Integração Social (PIS) aos trabalhadores domésticos.

O abono será concedido a empregados domésticos com Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) assinada por no mínimo 5 anos. A avaliação do PLP 147/2023 avança agora para a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE).

Desta forma, o abono salarial não estará disponível para empregadas domésticas neste ano de 2024.

Calendário PIS/PASEP 2024

O calendário do PIS e do PASEP foi unificado! Desta maneira, o abono salarial será liberado através do mês de aniversário de cada trabalhador.

Confira as datas de pagamento abaixo: