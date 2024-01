Como saber se o meu Bolsa Família foi bloqueado? Confira

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Ministério da Cadadania iniciou um processo de Qualificação de Cadastro Único em abril de 2023.

Esta iniciativa resultou no bloqueio do pagamento do Bolsa Família de milhares de beneficiários.

Confira como saber se foi bloqueado no Bolsa Família:

COMO A PESSOA PODE SER BLOQUEADA DO BOLSA FAMÍLIA?

A única coisa que pode bloquear alguém do recebimento do Bolsa Família é não manter os dados cadastrais atualizados, com o máximo de 24 meses sem atualização.

Qualquer mudança na composição familiar, de endereço ou telefone de contato deve ser informada ao setor responsável do cadastramento no munícipio para evitar ser bloqueado.

COMO SABER SE O MEU BOLSA FAMÍLIA FOI BLOQUEADO?

Se você foi bloqueado no Bolsa Família, você será informado pelo Ministério da Cidadania por meio de uma mensagem SMS. Na mensagem, também consta como proceder para desbloquea-lo.

Além disso, também é possível consultar no aplicativo do cadastro do Bolsa Família se você foi bloqueado no programa.

O QUE FAZER SE FOI BLOQUEADO NO BOLSA FAMÍLIA?

Para ser desbloqueado do Bolsa Família, basta atualizar os dados da família no Cadastro Único.

Com os dados atualizados e a família seguindo todos os requisitos do programa, ele será desbloqueado automaticamente.

