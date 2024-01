Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O número NIS desempenha a importante função de conectar uma diversas de informações sobre os cidadãos.

Trata-se de um instrumento do Governo Federal que promove a integração entre políticas sociais, secretarias e ministérios responsáveis por distintos setores.

Confira como consultar o número do NIS pelo CPF:

COMO CONSULTAR NÚMERO DO NIS DO BOLSA FAMÍLIA PELO CPF?

Confira algumas formas de consultar o número do NIS pelo CPF:

CADASTRO ÚNICO

Acesse o site do Meu CadÚnico ;

; Selecione a aba " Meus benefícios ";

"; Faça o login com o seu CPF ;

; Clique em " Consulta simples ";

"; No final da tela você encontrará as opções " NIS ", "PIS" ou "PASEP";

", "PIS" ou "PASEP"; Agora, basta informar seu CPF e consultar o NIS.

CARTÃO CIDADÃO

No cartão cidadão, é possível encontrar o número NIS. Basta procurar abaixo do nome do beneficiário, lá terá uma sequência de 11 números, que é correspondente ao NIS.

APLICATIVO DO CADASTRO ÚNICO

Entre na Play Store ou Apple Store do seu aparelho;

ou do seu aparelho; Baixe o aplicativo do " Meu CadÚnico ";

"; Faça o login no Gov.br com o seu CPF;



com o seu CPF; Selecione " Consulta simples ";



"; Clique em " Responsável familiar ";



"; Ao selecionar a seta para baixo, você tem acesso a todos os seus dados, incluindo o número do NIS.

EXTRATO FGTS

Faça o download do aplicativo do " FGTS " na Play Store ou Apple Store no seu celular;



" na Play Store ou Apple Store no seu celular; Faça o login com o seu cadastro ;



; Clique na opção " Mais ", que está na parte inferior da tela;



", que está na parte inferior da tela; Selecione "Endereço e dados pessoais" e você verá o seu número NIS.

MEU INSS

Baixe o aplicativo do " Meu INSS " na Play Store ou Apple Store no seu celular;



" na Play Store ou Apple Store no seu celular; Faça o login no Gov.br usando o seu CPF;



usando o seu CPF; Selecione as três linhas horizontais ;



; Clique na opção " Meu cadastro ";



"; Aparecerá uma lista que consta o seu número do NIS.

PORTAL CNIS

Acesse o portal do CNIS ;



; Faça o login com o seu CPF ;



; Busque por uma caixinha vermelha e confira o número NIT, que corresponde ao número NIS.

FONTE

Exame