Calendário Bolsa Família 2024 fevereiro: revelado valor do próximo pagamento; veja tabela e quanto recebe

Confira o valor do Bolsa Família fevereiro

O Bolsa Família paga um valor médio de R$ 685 a milhões de famílias em 2024.

Neste mês de janeiro, o pagamento é repassado até o dia 31.

No entanto, milhares de pessoas desejam conferir o valor que será pago no mês de fevereiro.

No segundo mês do ano, o Auxílio Gás será repassado junto ao Bolsa Família para as famílias inscritas em ambos os programas.

O Auxílio paga o valor integral (100%) do botijão de gás de 13kg - aproximadamente R$ 110 -, em meses alternados.

A primeira remessa será paga em fevereiro. Veja se recebe a seguir.

BOLSA FAMÍLIA FEVEREIRO

O pagamento do Bolsa Família fevereiro pode ser formado por:

R$ 600 - parcela fixa

- parcela fixa R$ 600 + R$ 150 - para famílias com crianças de até 6 anos;

- para famílias com crianças de até 6 anos; R$ 600 + R$ 50 - famílias com gestantes;

- famílias com gestantes; R$ 600 + R$ 50 - famílias com crianças de 7 a 17 anos;

- famílias com crianças de 7 a 17 anos; R$ 600 + R$ 50 - famílias com recém-nascidos de até 6 meses.

- famílias com recém-nascidos de até 6 meses. R$ 600 + R$ 110 (aproximado) - famílias que recebem o Auxílio Gás

As parcelas adicionais podem ser pagas em conjunto, de acordo com o número de integrantes.

Por exemplo, se uma família tem duas crianças com menos de seis anos, um adolescente de 15 anos e um recém-nascido de até 6 meses, ela irá receber duas parcelas de R$ 150 e duas parcelas de R$ 50.

Já em relação ao Auxílio Gás, o pagamento é gerido pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome - também responsável pelo pagamento do Bolsa Família.

A quantia do Auxílio é calculada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

AUXÍLIO GÁS

Quem pode receber o Auxílio Gás 2024 são:

Todas as famílias inscritas no CadÚnico, com renda familiar mensal menor ou igual a meio salário-mínimo por pessoa (R$ 706), inclusive as famílias que recebem benefícios de programas do governo;



(R$ 706), inclusive as famílias que recebem benefícios de programas do governo; Famílias que tenham alguma pessoa residente inscrita no Benefício de Prestação Continuada (BPC), inscritas ou não no CadÚnico

Famílias com registro do CadÚnico que tenha sido atualizado nos últimos 2 anos;

Famílias com menor renda por pessoa;

Famílias com maior quantidade de pessoas;

Famílias que recebem o benefício Bolsa Família.

Conforme explica o Ministério, o valor do Auxílio Gás será liberado em conta digital ou bancária.

A liberação do benefício depende de quantas famílias já foram atendidas no município, em relação à quantidade total de famílias em estado de vulnerabilidade no local.

Além disso, o Governo Federal precisa respeitar o limite orçamentário do Programa. De modo geral, serão priorizadas as famílias:

cujo registro do CadÚnico tenha sido atualizado nos 2 anos anteriores;

com menor renda por pessoa;

com maior quantidade de membros na família;

beneficiárias do Bolsa Família.

QUEM TRABALHA DE CARTEIRA ASSINADA PODE RECEBER O BOLSA FAMÍLIA?

De acordo com o Governo Federal, caso algum integrante esteja em um emprego formal, a família continua recebendo cerca de 50% do valor do Bolsa Família, por até 24 meses, graças à Regra de Proteção.

No entanto, para ter direito a esse benefício, toda alteração de renda deve ser informada ao CRAS.

Se o benefício foi bloqueado ou cancelado - e a família está no perfil para permanecer no programa - o responsável deve procurar o centro de atendimento do Bolsa Família e do Cadastro Único, onde realizou o cadastramento para retomar o pagamento.

CALENDÁRIO BOLSA FAMÍLIA FEVEREIRO

O repasse do Bolsa Família fevereiro tem início no dia 16 do próximo mês.

Confira quando recebe:

Calendário Bolsa Família Fevereiro 2024 - Montagem: NE10

CONSULTA BOLSA FAMÍLIA 2024

Acesse o aplicativo do Bolsa Família no celular para consultar:

o valor do Bolsa Família 2024 ;

; a mensagem destinada à família; e



a data de pagamento do Calendário Bolsa Família 2024, de acordo com o final do NIS do responsável familiar.

Para baixar a plataforma, basta acessar a loja de aplicativos - disponível para Android e IOS.

Além disso, o telefone do Bolsa Família disponível é o 121, o Disque Social - que funciona com atendimento humano de segunda a sexta-feira, de 07h às 19h.

SAQUE DO BOLSA FAMÍLIA



Para sacar o Bolsa Família, os beneficiários devem apresentar um documento com foto nos seguintes locais: