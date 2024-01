Policiais Civis realizam assembleia nesta terça e podem agravar crise na segurança

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Nesta terça-feira (23), o Sindicato dos Policiais Civis de Pernambuco (Sinpol) realiza assembleia geral para discutir medidas a serem tomadas diante da reclamação de falta de negociação com o Governo de Pernambuco.

Segundo o SINPOL, o Governo do Estado vem ignorando a situação crítica da segurança pública no estado que, além da população, também atinge policiais que sofrem, entre outros pontos, com a falta de estrutura para o desenvolvimento do trabalho necessário em Pernambuco.

Segundo a entidade, em 2023, o estado piorou em alguns indicadores criminais. "Foram 3.632 homicídios (aumento de 6,02%), além de 15.509 roubos de veículos (alta de 14,4%) e 595 crimes contra transportes coletivos (alta de 31%)". Membros do Sinpol atribuem o crescimento destes índices a falta efetivo nas ruas e as condições de trabalho dos policiais civis.

A partir da assembleia, uma greve pode ser decretada na véspera do Carnaval devido à falta de sinalização de negociação ou criação de uma mesa específica de negociação entre o Governo de Pernambuco e policiais civis. Nesta segunda, como esperado, caiu o comando da PM e Polícia Civil.



“Fazia tempo que não via os colegas policiais tão indignados com um governo. A categoria está adoecendo, a defasagem salarial aumentou muito, as condições de trabalho pioraram e a falta de efetivo limita a resolução de crimes. Enquanto isso, os criminosos estão comemorando a falta de estrutura e desvalorização dos Policiais Civis, inclusive, temos visto, infelizmente, o fortalecimento do crime organizado em nosso Estado", afirma o presidente do SINPOL, Áureo Cisneiros.

A assembleia irá acontecer, às 17h, na frente do sindicato, no bairro de Santo Amaro, área central do Recife.