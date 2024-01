Exoneração da cúpula das polícias sai no Diário Oficial sem cláusula 'a pedido'

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Cláusula é praxe no serviço público para manter boas aparências

Também chamou a atenção nas repartições públicas estaduais na manhã desta terça-feira (23) que as exonerações do comandante da Polícia Militar de Pernambuco e da chefe de Polícia Civil de Pernambuco saíram no Diário Oficial sem a tradicional cláusula "a pedido".

Os cargos eram de confiança e a governadora Raquel Lyra (PSDB) não precisava que os dois exonerados pedissem formalmente a saída.

Todavia, a inclusão do "a pedido" nas exonerações é bem tradicional no serviço público, para mostrar que a pessoa teria colocado o cargo a disposição na saída.

Também é uma forma do servidor público sair "um pouco por cima", dando a chance de "pedir para sair", como no clássico filme do Capitão Nascimento. O servidor, quando o cargo é de cúpula, geralmente escreve uma carta de exoneração se despedindo da função.

Os dois exonerados não tiveram do Palácio essa deferência. Ambas as exonerações saíram sem a cláusula "a pedido".