Tabela PIS/PASEP 2024: Qual é o prazo para começar os saques? Veja o calendário PIS

À medida que nos aproximamos de fevereiro, uma onda de alívio financeiro está prestes a alcançar milhares de brasileiros, com o início dos pagamentos do PIS/PASEP.

Em breve, aqueles que se enquadrarem nos critérios estabelecidos pelo governo terão um motivo para comemorar: seus abonos salariais serão creditados diretamente em suas contas, trazendo um bem-vindo incremento orçamentário no período de menos de um mês.

Pagamento do PIS/PASEP

Esse processo de pagamento, que se inicia em fevereiro e segue a ordem dos meses de nascimento dos beneficiários, promete praticidade e agilidade, já que os valores serão disponibilizados através do Caixa Tem.

Isso representa uma facilidade sem precedentes, permitindo que os trabalhadores movimentem seus recursos sem a necessidade de saques em espécie.

Para os profissionais do setor privado, o PIS chegará por meio desta plataforma digital, enquanto os servidores públicos verão o PASEP ser liberado pelo Banco do Brasil.

Quem pode receber o PIS/PASEP?

Para serem elegíveis, os trabalhadores devem atender a critérios específicos, como ter atuado com carteira assinada por pelo menos 30 dias no ano anterior, ter recebido remuneração de até dois salários mínimos, possuir inscrição no PIS/PASEP por no mínimo cinco anos e estar devidamente relacionado na RAIS.

As normas estipulam ainda que aqueles com contas correntes na Caixa Econômica Federal não utilizarão o Caixa Tem para o recebimento, sendo este reservado para aqueles que não possuem conta no banco.

Quando será realizado os pagamentos?

O valor do abono pode chegar a R$ 1.412 e, para os correntistas da Caixa, o processo é simplificado com a transferência automática do montante para suas contas correntes.

Nascidos em Janeiro – Recebem a partir de 15/02/2024



Nascidos em Fevereiro – Recebem a partir de 15/03/2024



Nascidos em Março – Recebem a partir de 15/04/2024



Nascidos em Abril – Recebem a partir de 15/04/2024



Nascidos em Maio – Recebem a partir de 15/05/2024



Nascidos em Junho – Recebem a partir de 15/05/2024



Nascidos em Julho – Recebem a partir de 17/06/2024



Nascidos em Agosto – Recebem a partir de 17/06/2024



Nascidos em Setembro – Recebem a partir de 15/07/2024



Nascidos em Outubro – Recebem a partir de 15/07/2024



Nascidos em Novembro – Recebem a partir de 15/08/2024



Nascidos em Dezembro – Recebem a partir de 15/08/2024

Como entrar no Caixa Tem?

Para acessar o Caixa Tem, não há mistério: é necessário entrar no aplicativo, fornecer o CPF e seguir as instruções para verificar os serviços disponíveis.

Assim, os trabalhadores poderão desfrutar de seus benefícios com toda a comodidade e segurança que a tecnologia atual oferece.

Fonte: BMeCNews.

