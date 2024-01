No Ceará, obras de novos trechos da ferrovia Transnordestina devem gerar 1300 empregos diretos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Governo Federal, por meio da Transnordestina Logística SA (TLSA), iniciou as obras dos lotes 4 e 5 da ferrovia Transnordestina no Ceará. Os 101 km de extensão do trecho, que ligam os municípios de Acopiara, Piquet Carneiro e Quixeramobim, representam um investimento de aproximadamente R$ 1 bilhão.

A previsão é que sejam criados cerca de 1.300 postos de trabalho diretos e 2.500 indiretos nas cidades da construção. A ferrovia Transnordestina tem ao todo 1.206 km de extensão em linha principal, atravessando 53 municípios em três estados (Piauí, Ceará e Pernambuco).

O governador do Ceará, Elmano de Freitas, destacou que a obra representa a transformação da economia do Nordeste, principalmente nos sertões.

“Com a Transnordestina, vamos dobrar o volume de cargas no Porto do Pecém, e vamos ajudar muito várias cadeias produtivas no interior do Ceará”, afirmou.

Tufi Daher, diretor-presidente da Transnordestina Logística SA (TLSA), prometeu ritmo acelerado das obras nessa fase.

“Já em 2025 vamos iniciar o transporte experimental de grãos, trazendo do interior do Piauí até a bacia leiteira em Quixeramobim, Piquet Carneiro. Nossa previsão é, tão logo a gente finalize, ou até mesmo antes, a chegada no Porto do Pecém, daremos início à finalização do trecho no Piauí”. A previsão é que a ferrovia entre em operação entre o fim de 2026 e o começo de 2027.



A ferrovia no Ceará terá um total de 608 km e funcionará com três terminais de carga. Um dos terminais, com foco em grãos, ficará na região entre Iguatu e Quixadá. A localização dos outros dois – um para combustíveis e outro para fertilizantes – ainda será definida pela empresa.

