Concurso Anvisa 2024: Inscrições de nível superior estão aberta com salário de R$ 16 mil; saiba mais

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Iniciou-se nesta segunda-feira (22) um período significativo para profissionais em busca de oportunidades na parte pública: a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) abriu inscrições para seu concurso público.

Este processo seletivo tem como objetivo preencher 50 vagas no cargo de especialista em regulação e vigilância sanitária, oferecendo um salário inicial estimulante de R$ 16,4 mil.

Vagas e área de atuação

A distribuição das vagas abrange quatro áreas específicas, cada uma exigindo qualificação de nível superior em diferentes campos do conhecimento:

Para a Área 1, há 3 vagas destinadas a profissionais das áreas de engenharia química, química, bioquímica, engenharia de materiais, engenharia mecânica ou engenharia agronômica.

A Área 2 conta com 39 vagas voltadas para graduados em farmácia.

Na Área 3, são oferecidas 5 vagas para os campos de biologia, enfermagem, odontologia, biomedicina, fisioterapia ou veterinária.

Por fim, a Área 4 dispõe de 3 vagas para especialistas em análise de sistemas, ciência da computação, entre outras especialidades da área de tecnologia.

Os especialistas selecionados terão a missão de contribuir significativamente em atividades como a formulação e avaliação de projetos de regulação, elaboração de normas e coordenação de ações fiscalizatórias, desempenhando um papel essencial nas operações da Anvisa.

Edital do Concurso

O edital, publicado no Diário Oficial da União em 12 de janeiro, detalha o concurso que está sob a responsabilidade do Cebraspe.

Os candidatos passarão por uma série de avaliações, incluindo provas objetivas, discursivas, análise de títulos e um curso de formação, todas realizadas em Brasília (DF).

Os aprovados poderão ser designados para trabalhar em qualquer uma das unidades da Anvisa em todo o Brasil, incluindo coordenações regionais e postos estratégicos em portos, aeroportos e fronteiras.

As inscrições estão abertas até o dia 16 de fevereiro, podendo ser realizadas através do site do Cebraspe. A taxa de inscrição, no valor de R$ 160, deve ser paga até o dia 6 de março.

Este concurso é uma porta de entrada para uma carreira desafiadora e recompensadora na área de saúde pública e regulamentação sanitária.

Fonte: G1.

Confira também: