Pesquisa da CNT mostra que segurança é a principal preocupação do brasileiro sob governo Lula

Para avançar na popularidade, o governo precisará se conectar mais com evangélicos e com o público de maior renda e escolaridade, comentou Vander Costa, presidente da Confederação Nacional do Transporte

Os resultados da 160ª Pesquisa CNT de Opinião mostram que as expectativas para o Brasil nos próximos seis meses se mantêm otimistas para as áreas da saúde, renda pessoal, emprego e educação.

Para a segurança, os que acreditam que vai melhorar aparecem em proporção semelhante aos que acreditam que vai piorar, mantendo o cenário verificado no ano passado.

"Após o primeiro ano do Governo Lula, as expectativas para os próximos meses se

mantêm positivas, em especial nos temas que são prioritários para a população, como

economia, saúde e educação. É preciso atenção com ações que envolvem a segurança pública já que é onde apresenta as piores avaliações. Seu desempenho, de forma geral, se mostra mais positivo quando comparado ao desempenho observado no término do primeiro ano do governo de Jair Bolsonaro", diz Marcelo Souza, diretor do Instituto MDA.

A pesquisa mostra ainda a manutenção da percepção positiva sobre o governo do presidente Lula, com 43% de avaliação ótima ou boa. A aprovação do seu desempenho pessoal é de 55%. As três áreas em que o governo está se saindo melhor são: economia, educação e saúde.

Na comparação com o governo de Jair Bolsonaro, o atual governo está se saindo melhor nas áreas de economia, saúde, relacionamento com o Congresso Nacional, ajuda aos mais necessitados e infraestrutura, enquanto está se saindo pior no combate à corrupção e na segurança.

"O presidente Lula encerra seu primeiro ano de governo com avaliação positiva e mantendo

índices favoráveis de avaliação de sua gestão, em especial na economia, saúde,

educação e benefícios aos mais pobres. O crescimento da geração de emprego e a

queda da inflação projetam um cenário mais positivo para 2024. Para avançar na

popularidade, contudo, o governo precisará se conectar mais com evangélicos e com o

público de maior renda e escolaridade", comentou Vander Costa, presidente da Confederação Nacional do Transporte.

Carga tributária

Na economia, as prioridades mais desejadas pela população se concentram na geração de empregos e no controle da inflação. A percepção majoritária é de que a oferta de empregos está melhorando. Sobre a carga tributária, a maioria acredita que vai aumentar após a

reforma ocorrida em 2023.

Eleições municipais

Sobre as eleições para prefeito desse ano, cerca de 1 em cada 4 pretende escolher seu candidato apenas nas últimas semanas. A preferência por candidatos apoiadores de Lula é maior do que por apoiadores do ex- presidente Jair Bolsonaro. Os que se consideram como sendo de direita (28%) são mais numerosos do que os que se consideram de esquerda (17%).

Na avaliação de tecnologias, de 2019 a 2024, o uso de smartphones cresceu 21%; as compras online 53% e a utilização de aplicativos bancários 101%. Já o uso de celulares para fazer ligações por linhas telefônicas comuns caiu 49% no período.