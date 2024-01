Bolsa Família contemplou 21,12 milhões de lares em janeiro

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O primeiro pagamento do Bolsa Família de 2024 tem início na semana passada com os valores de investimento total e de benefício por residência superiores às médias do ano passado, que já haviam batido recorde na história do programa. Em janeiro, são R 14,48 bilhões de transferência do Governo Federal para 21,12 milhões de famílias. O valor médio por lar ficou em R 685,61 neste mês.



Do total de pessoas que recebem o Bolsa Família em janeiro, 32,39 milhões (58,1%) são do sexo feminino. O percentual é ainda mais relevante ao se considerar as responsáveis familiares: 83,5% são mulheres. O programa tem ainda 40,69 milhões de pessoas beneficiárias de cor preta ou parda (73%).

A região com o maior número de famílias contempladas e volume de recursos investidos continua sendo o Nordeste. São quase 9,52 milhões de lares recebendo R 6,49 bilhões, com um benefício médio de R 682,26.

Ao longo do ano passado, o Bolsa Família registrou o maior volume de recursos desde a criação do programa, em 2003: foram R 14,1 bilhões em média, por mês, contra R 7,8 bilhões de 2022. O valor médio repassado às famílias foi de R 670,36 por mês em 2023, também o maior patamar já alcançado.



Em janeiro, o Benefício Primeira Infância, adicional de R 150 para cada criança de zero a seis, chega a 9,57 milhões de crianças, a partir de um repasse de R 1,36 bilhão.



São ainda R 19,4 milhões para 406,7 mil gestantes, R 23 milhões para 486,3 mil nutrizes e R 703 milhões para 15,25 milhões de crianças e adolescentes de sete a 18 anos incompletos. Cada integrante desses grupos recebe um adicional de R 50.



Distribuição por região

Depois do Nordeste, o Sudeste aparece com 6,3 milhões de famílias, a partir de um repasse de R 4,26 bilhões e de um benefício médio de R 676,78. O Norte é a região com o maior valor pago por residência: R 721,5. São 2,62 milhões de famílias, em um investimento do Governo Federal de R 1,89 bilhão.



O Sul tem 1,48 milhão de famílias beneficiadas, em um repasse de R 1 bilhão e valor médio de R 678,13. Por fim, o Centro-Oeste conta com 1,19 milhão de famílias recebendo um total de quase R 821 milhões. A transferência média ficou em R 689,44.



São 2,4 milhões de famílias em regra de proteção. Para elas, o benefício médio é de R 373,07. A medida permite a permanência no programa de famílias que elevaram a renda para até meio salário mínimo por integrante, de qualquer idade. Nesses casos, a família recebe, por até dois anos, 50% do valor do benefício a que teria direito, incluindo os adicionais para crianças, adolescentes, gestantes e nutrizes.