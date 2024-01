Bolsa Família do mês de janeiro foi antecipado; veja quais famílias recebem

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O pagamento do Bolsa Família deste mês de janeiro teve início no dia 18 de janeiro. No entanto, algumas famílias já receberam os seus respectivos pagamentos.

As fortes chuvas que atingiram a região Sul e Sudeste do país, deixaram milhares de pessoas desabrigadas. Desta forma, o Governo Federal anunciou a antecipação do benefício para algumas famílias do Rio de Janeiro

Estes repassem serão realizados para mais de 800 famílias das cidades de:

Rio de Janeiro Duque de Caxias Belford Roxo Nova Iguaçu Nilópolis Mesquita São João de Meriti

BOLSA FAMÍLIA VALOR REDUZIDO Tire dúvidas sobre CORTES no BENEFÍCIO

Bolsa Família janeiro

Além do pagamento antecipado, as famílias prejudicadas pelas chuvas irão receber um valor maior de R$ 800.

No entanto, as demais famílias de outras regiões receberão as parcelas mínimas a partir do valor de R$ 600, além das parcelas extras:

Auxílio para famílias: R$ 600 para até 4 membros;

R$ 142 por membro para famílias maiores.

Adicional de R$ 150 por criança até 6 anos; R$ 50 por criança de 6 a 18 anos.

Gestantes recebem R$ 50 extra. Crianças até seis meses geram adicional de R$ 50.

Calendário Bolsa Família janeiro 2024