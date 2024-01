Concurso público Caixa Econômica 2024:inscrições abertas? Confira últimas notícias sobre o certame

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Atenção, Concurseiros! Novidades sobre o Concurso Caixa:

O presidente da Caixa Econômica Federal anunciou que o concurso está pronto e a Fundação Cesgranrio organizará o edital. A previsão é que seja publicado em fevereiro de 2024, com 4.000 vagas de nível médio: 2.000 para Técnico Bancário e 2.000 para Técnico Bancário – Tecnologia da Informação, conforme informado por Carlos Antônio Vieira.

De acordo com o site Gran Concursos, os valores de inscrição serdão e R$ 50,00 para nível médio e R$ 65,00 para nível superior. Adicionalmente, há previsão de concurso de nível superior com 50 vagas, sendo 28 para médicos do trabalho e 22 para engenheiros de segurança do trabalho.

Busca por vagas

A Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa (FENAE) aponta que o novo concurso pode não suprir o déficit de empregados, sugerindo a possibilidade de novos concursos futuros.

Concurso Caixa Econômica Federal 2024

Concurso Caixa com 4.000 vagas e edital previsto para fevereiro de 2024.



Valores de inscrição: R$ 50,00 (nível médio) e R$ 65,00 (nível superior).



Concurso de nível superior com 50 vagas.



FENAE aponta déficit de empregados, indicando possíveis concursos futuros.

Vagas e salários

Carreira Administrativa (Vigência 01/09/2023):