Tabela PIS/PASEP 2024: aumento no valor do abono e nova forma de pagamento; consulte o Calendário PIS/PASEP Ano-Base 2022

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O pagamento do PIS e do PASEP 2024 está cada vez mais próximo! Os abonos salariais começam a ser liberados a partir do dia 15 de fevereiro. Com isso, muitas dúvidas cercam os milhões de contribuintes espalhados pelo Brasil.

Para este ano de 2024, o abono salarial contará com um valor maior. Vale lembrar que o aumento do PIS e do PASEP é baseado no salário mínimo do ano corrente. Desta forma, o valor do abono subiu de R$ 1.320 para R$ 1.412.

Além disso, uma nova forma de pagamento será posta em prática para o abono salarial. Durante este ano, a forma de pagamento do Pasep também será através do mês de aniversário do contribuinte. Desta maneira, houve a unificação do Calendário PIS/PASEP 2024.

Abaixo, você confere:

Calendário PIS/Pasep Ano-Base 2022

Tabela PIS/PASEP 2024

PIS/Pasep: O que é? Quem tem direito? Como consultar? Quando será pago? Tem calendário?

Calendário PIS/Pasep Ano-Base 2022

Calendário PIS Pasep 2024 - Montagem: NE10

Tabela PIS/PASEP 2024

1 mês trabalhado - R$ 117,67;

2 meses trabalhados - R$ 235,33;

3 meses trabalhados - R$ 353,00;

4 meses trabalhados - R$ 470,65;

5 meses trabalhados - R$ 588,32;

6 meses trabalhados - R$ 706,00;

7 meses trabalhados - R$ 823,66;

8 meses trabalhados - R$ 941,33;

9 meses trabalhados - R$ 1.059,00;

10 meses trabalhados - R$ 1.176,68;

11 meses trabalhados - R$ 1.294,34;

12 meses trabalhados - R$ 1.412,00.

* O PIS ou o PASEP é pago para os trabalhadores que possuem, no mínimo, 5 anos de inscrição no abono salarial; recebem até dois salários mínimos de forma mensal, além de ter trabalhado por, pelo menos, um mês no Ano-Base.