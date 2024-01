Concurso da Caixa 2024 será em quais cidades? Veja últimas notícias

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Caixa Econômica Federal abrirá concurso público para 4 mil vagas de nível médio e prevê também seleção para nível superior, com 40 vagas.

O contrato para o concurso foi divulgado no dia 15 de janeiro, no Diário Oficial da União, firmado com a Fundação Cesgranrio. O banco já havia anunciado a seleção algumas semanas atrás, por meio de um vídeo no YouTube.

Concurso Caixa Econômica 2024

Qual a remuneração inicial e benefícios?

A remuneração inicial para o cargo de Técnico Bancário Novo, de nível médio, é de R$ 3.762. Para as carreiras de nível superior, médico do trabalho e engenheiro de segurança do trabalho, os salários iniciais são, respectivamente, R$ 11.186 e R$ 14.915.

Além dos salários, os benefícios incluem assistência à saúde, previdência complementar, auxílio-alimentação e refeição, vale-transporte, auxílio-creche, entre outros.

Edital

O edital está em elaboração e tem previsão de lançamento para fevereiro, conforme informações da Caixa.

Cidades que serão relizadas as provas

Até agora, as cidades específicas para o concurso da Caixa em 2024 ainda não foram oficialmente divulgadas. Geralmente, os editais de concursos públicos no Brasil incluem várias cidades em diferentes estados, permitindo aos candidatos escolherem o local das provas conforme a conveniência.