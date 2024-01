Calendário PIS PASEP 2024: parcela antecipada para nascidos em janeiro? Consulte a nova forma de pagamento do PIS/PASEP Ano-Base 2022

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Em breve, os beneficiários do PIS e do PASEP que nasceram entre os meses de janeiro e fevereiro poderão desfrutar dos valores da primeira parcela do abono salarial Ano-Base 2022.

O pagamento do mesmo era aguardado por milhares de trabalhadores, tanto do setor público como do privado, desde o ano passado (2023).

*Importante: Com o atraso causado pela pandemia de Covid-19, o Calendário Oficial do PIS e do PASEP sofreu alterações. Com isso, não foi possível efetuar o pagamento do abono no ano passado.

Nesta matéria, você confere quando deverá receber o seu abono salarial.

PIS e PASEP: Qual a diferença?

Antes de adentrarmos no assunto, é importante ressaltar que existe uma ampla diferença entre os abonos salariais.

O PIS é liberado anualmente para os trabalhadores do setor privado e é pago pela caixa Econômica Federal. O abono salarial conta com mais de 20 milhões de contribuintes.

Já o PASEP, é pago para os funcionários do setor público. O mesmo conta com sua liberação através do Banco do Brasil. Além disso, tem cerca de 5 milhões de beneficiários.

Regras para receber o PIS e o PASEP

Para receber tanto o PIS como o PASEP, é preciso cumprir requisitos. Alguns deles são:

Salário mensal de até dois intervalos mínimos.

Trabalho com carteira assinada por pelo menos 30 dias no ano em questão.

Cadastro no PIS/Pasep por no mínimo cinco anos.

Ter usado os dados na RAIS até 10 de maio de 2023 e no eSocial até 5 de dezembro de 2023.

Calendário PIS PASEP Ano-Base 2022

As datas de pagamento já foram definidas pelo Governo Federal. Desta forma, não existe nenhuma previsão de antecipação para o abono.

Outra novidade é de que o Calendário do PIS e do PASEP foi unificado! Deste modo, os beneficiários recebem as suas parcelas através do mês de anoversário.

Calendário Abono Salarial PIS Pasep 2024 - Governo Federal

Tabela PIS/PASEP 2024