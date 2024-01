PIS PASEP 2024: tudo sobre os pagamentos do abono salarial 2024

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O primeiro grupo de trabalhadores do setor público e da iniciativa privada vão começar a receber o PIS PASEP em 2024.

O Conselho do Fundo de Amparo do Trabalhador (Codefat), já revelou quando começa os pagamentos do calendário do PIS PASEP 2024.

Pelas estimativas, cerca de 24,5 milhões de trabalhadores devem receber o PIS PASEP em 2024, com valor total de R$ 24 bilhões.

Embora a expectativa pelo possível adiantamento do PIS 2024 para muitos, não houve confirmação pelo governo e pela Caixa.

Os abonados vão poder sacar o dinheiro até o dia 27 de dezembro assim que depositado os valores de acordo com o calendário.

Confira nesta matéria e fique por dentro dos seguintes assuntos:

Como consultar número do PIS?;

Como sacar o PIS 2024;

Como saber se tenho direito ao PIS 2024?



Valor do PIS 2024;



Tabela do PIS 2024 atualizada;

Data do PIS 2024;

Data do PASEP 2024.



COMO CONSULTAR NÚMERO DO PIS?



Para consultar o número do PIS PASEP 2024, basta ligar para telefones e através de outros canais:



Portal Cidadão;



Aplicativo carteira de trabalho digital;

Caixa Tem e Caixa Trabalhador;

Atendimento Caixa ao Cidadão, telefone 111 e 158 (Alô trabalhador) ou 0800 726 0207.

O PASEP pode ser consultado no site do Banco do Brasil ou telefones: 4004-0001 ou 0800 729 0001.

COMO SACAR O PIS 2024?



Os saques do PIS e do PASEP 2024 podem ser realizados por meio de:

Crédito em conta, quando o trabalhador possui conta individual na CAIXA, com saldo positivo e movimentação nos últimos meses.



Nos caixas eletrônicos da CAIXA, Correspondente CAIXA Aqui e Loterias, utilizando o Cartão do Cidadão.



Em uma agência da CAIXA.

Conta Corrente do BB ou via TED para não correntistas.

COMO SABER SE TENHO DIREITO AO PIS?

Saiba quem tem direito ao PIS/PASEP 2024 abaixo:



Os que r eceberam até dois salários mínimos mensais com carteira assinada no ano-base de pagamento (2022);



mínimos mensais com carteira assinada no ano-base de pagamento (2022); Ter exercido atividade remunerada, durante pelo menos 30 dias, consecutivos ou não, no ano-base da apuração (2022);



durante pelo menos 30 dias, consecutivos ou não, no ano-base da apuração (2022); É exigido estar inscrito há pelo menos cinco anos no PIS/PASEP e ter os dados atualizados corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).

Leia Também Onde achar o número do PIS? Veja o passo a passo para saber seu PIS

VALOR DO PIS 2024

O salário mínimo 2024 vigente é o de R$ 1.412, o que vai garantir valor maior no PIS para o novo grupo.

E quem tem direito ao PIS 2024 receberá o valor correspondente, proporcional ao tempo de contribuição.

TABELA DO PIS 2024 ATUALIZADA



A tabela do PIS 2024 atualizada está sendo paga pela Caixa e Banco do Brasil, para receber este valor integral, é preciso ter trabalhado os 12 meses do ano-base de referência (2022).

Entenda como funciona a proporção da tabela do PIS PASEP 2024:

Quantidade de meses trabalhados no ano-base Valor a receber 1 mês trabalhado R$ 117,66; 2 meses trabalhados R$ 235,32; 3 meses trabalhados R$ 352,98; 4 meses trabalhados R$ 470,64; 5 meses trabalhados R$ 588,30; 6 meses trabalhados R$ 705,96; 7 meses trabalhados R$ 823,62; 8 meses trabalhados R$ 941,28; 9 meses trabalhados R$ 1.058,94; 10 meses trabalhados R$1.176,60; 11 meses trabalhados R$ 1.294,26; 12 meses trabalhados R$ 1.412,00.

MUDANÇA NO PIS PASEP 2024



Uma novidade foi anunciada pelo governo federal no calendário do abono salarial PIS PASEP 2024: a partir deste ano, o calendário foi unificado, antes o pagamento era de acordo com o mês de nascimento para o PIS e final de inscrição para o PASEP.

Dessa vez, todos recebem de acordo com o mês de nascimento.

"O calendário de pagamento foi unificado, antes o PIS era pago no mês de aniversário e o PASEP de acordo com o último digito do número do PASEP, agora os participantes do PIS e do PASEP terão a mesma regra de recebimento do abono salarial, conforme data de aniversário do beneficiário, com início de pagamento em 15 de fevereiro e segue até 15 de agosto de 2023, sendo que os valores ficarão disponibilizados até o dia 27 de dezembro de 2023" Informa nota do Ministério do Trabalho

Veja o calendário de pagamento do PIS PASEP 2024 completo:

Calendário Abono Salarial PIS Pasep 2024 - Governo Federal

Quer ficar por dentro das notícias sobre Bolsa Família, PIS e outros benefícios? Entre em nosso canal de whatsapp.