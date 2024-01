PIS 2024 CONSULTAR VALOR: vou receber o PIS 2024 HOJE (24/01)? Entenda

Neste artigo, esclarecemos dúvidas relacionadas ao abono salarial, orientamos sobre como verificar o montante do PIS e disponibilizamos a TABELA PIS 2024.

Além disso, fornecemos informações sobre QUANDO SERÁ EFETUADO o pagamento do PIS em 2024.

O trabalhador deverá ter trabalhado no mínimo 30 dias com carteira assinada por empresa no ano-base, requisito para ter o direito ao Abono Salarial, e cada mês trabalhado equivale a 1/12 de salário mínimo no valor do benefício, sendo que o período igual ou superior a 15 dias contará como mês integral.

VEJA AQUI COMO CONSULTAR O PIS 2024

Portanto, é esperado que tenhamos a seguinte tabela em 2024:

Vale lembrar que o ano-base é o de 2022

1 mês trabalhado: R$117,66

2 meses trabalhados: R$235,32

3 meses trabalhados: R$352,98

4 meses trabalhados: R$470,64

5 meses trabalhados: R$588,30

6 meses trabalhados: R$705,96

7 meses trabalhados: R$823,62

8 meses trabalhados: R$941,28

9 meses trabalhados: R$1.058,94



10 meses trabalhados: R$1.176,60

11 meses trabalhados: R$1.294,26

12 meses trabalhados: R$1.412,00

CALENDÁRIO PIS/PASEP 2024 - VOU RECEBER O PIS HOJE?