Beneficiários devem ficar atentos as atualizações cadastrais para não perder o benefício

Milhões de famílias correm o risco de ter o Bolsa Família cancelado em 2024 por um simples motivo: à falta de atualização cadastral no Cadastro Único.

Em outubro de 2023, por exemplo, cerca de 1,5 milhão de famílias tiveram seus benefícios cancelados ou bloqueados, de acordo com dados do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS).

É importante destacar que muitos desses cancelamentos ocorreram simplesmente porque as famílias deixaram de realizar a atualização cadastral, um procedimento simples e rápido.

Por essa razão, é de extrema importância que as famílias estejam atentas e procedam com a atualização cada vez que necessário; do contrário, o benefício corre o risco de ser suspenso.

É fundamental destacar que a atualização cadastral do Bolsa Família figura entre os requisitos essenciais para garantir a continuidade do recebimento do Bolsa Família.

Atualização do Bolsa Família 2024: Quem precisa Atualizar o Cadastro em 2024?

A atualização cadastral do Bolsa Família é crucial e deve ser realizada nas seguintes circunstâncias:

Alterações na Composição Familiar: Efetue a atualização sempre que houver mudanças na composição familiar, como o nascimento de um filho, o falecimento de algum membro da família residente na casa, casamento ou separação. Esses são exemplos de situações que demandam a atualização cadastral.

Intervalo mínimo de dois anos: Lembre-se, é essencial realizar a atualização cadastral, no mínimo, a cada dois anos. Se o prazo estiver próximo, proceda com a atualização imediatamente para assegurar a continuidade do pagamento do seu benefício.

Onde realizar a atualização do Bolsa Família 2024?

Para efetuar a atualização cadastral do Bolsa Família, é suficiente que um dos membros da família se desloque até o setor do Cadastro Único em sua localidade, ou, alternativamente, visite o CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) mais próximo de sua residência.

Quais documentos são necessários para realizar a atualização do Bolsa Família?

Para realizar a atualização do cadastro do Bolsa Família, é essencial apresentar:

documentos de identidade de todos os membros familiares que compartilhem a mesma residência;

comprovante de endereço (como conta de luz, água ou telefone);

e certidão de nascimento dos filhos (caso não possuam documento de identidade).

É possível atualizar o Bolsa Família pela internet?

Atualmente, não há a opção de efetuar o recadastramento do Bolsa Família pela internet. Portanto, é fundamental procurar e realizar esse procedimento diretamente no departamento do Cadastro Único ou no CRAS mais próximo.

Canais de consulta do Bolsa Família:

Para esclarecer dúvidas sobre o Bolsa Família, há diferentes canais de atendimento disponíveis:

Aplicativo do Bolsa Família: Caso possua um celular, é possível baixar o aplicativo do Bolsa Família, onde você terá acesso a informações sobre o benefício, data de pagamento e outras informações relevantes.

Caso possua um celular, é possível baixar o aplicativo do Bolsa Família, onde você terá acesso a informações sobre o benefício, data de pagamento e outras informações relevantes. Central MDS 121: Entre em contato pelo número 121 e fale com a Central MDS para obter informações sobre o seu benefício ou esclarecer dúvidas.

Visite a unidade do CRAS ou Cadastro Único: É possível também visitar a unidade do Cadastro Único ou o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), onde serão fornecidas informações adicionais sobre o Bolsa Família.

